«Куда так гонять?» Появились кадры последствий аварии с мусоровозом и иномаркой в Ярославле. Видео

На Резинотехнике легковушка влетела под мусоровоз Источник: Подслушано в Ярославле! (18+), Жесть Ярославль / Telegram

Утром 23 октября в Ярославле жестко столкнулись иномарка и мусоровоз. Авария произошла около десяти утра на Резинотехнике в Заволжском районе. Последствия ДТП попали на видео.

— В мусоровоз приехал хорошо, — говорит голос за кадром.

— Нифига, он тут оторвал все. Реанимация его повезла.

— Куда так гонять?

Машины столкнулись в районе дома № 1А по улице Панфилова.

Последствия аварии на улице Панфилова попали на видео Источник: Жесть Ярославль / Telegram

«Произошло ДТП с участием автомобиля „Тойота“ и грузовика. По имеющимся данным в результате столкновения пострадавших нет», — прокомментировали аварию в управлении МВД России по Ярославской области.

В районе аварии работают сотрудники МЧС, а также машина реанимации.