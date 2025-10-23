«Куда так гонять?» Появились кадры последствий аварии с мусоровозом и иномаркой в Ярославле. Видео

Утром 23 октября в Ярославле жестко столкнулись иномарка и мусоровоз. Авария произошла около десяти утра на Резинотехнике в Заволжском районе. Последствия ДТП попали на видео.
— В мусоровоз приехал хорошо, — говорит голос за кадром.
— Нифига, он тут оторвал все. Реанимация его повезла.
— Куда так гонять?
Машины столкнулись в районе дома № 1А по улице Панфилова.
«Произошло ДТП с участием автомобиля „Тойота“ и грузовика. По имеющимся данным в результате столкновения пострадавших нет», — прокомментировали аварию в управлении МВД России по Ярославской области.
В районе аварии работают сотрудники МЧС, а также машина реанимации.
21 октября в Ярославле случилось массовое ДТП. На Промышленном шоссе в Дзержинском районе столкнулись автобус и пять машин: «Шкода», «Рено», «Тойота», «Хендай» и «Мазда». При столкновении никто не пострадал. Полиция начала проверку.