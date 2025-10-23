НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Куда так гонять?» Появились кадры последствий аварии с мусоровозом и иномаркой в Ярославле. Видео

На месте заметили реанимацию

123
На Резинотехнике легковушка влетела под мусоровоз | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+), Жесть Ярославль / TelegramНа Резинотехнике легковушка влетела под мусоровоз | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+), Жесть Ярославль / Telegram

На Резинотехнике легковушка влетела под мусоровоз

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+), Жесть Ярославль / Telegram

Утром 23 октября в Ярославле жестко столкнулись иномарка и мусоровоз. Авария произошла около десяти утра на Резинотехнике в Заволжском районе. Последствия ДТП попали на видео.

— В мусоровоз приехал хорошо, — говорит голос за кадром.

— Нифига, он тут оторвал все. Реанимация его повезла.

— Куда так гонять?

Машины столкнулись в районе дома № 1А по улице Панфилова.

Последствия аварии на улице Панфилова попали на видео

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

«Произошло ДТП с участием автомобиля „Тойота“ и грузовика. По имеющимся данным в результате столкновения пострадавших нет», — прокомментировали аварию в управлении МВД России по Ярославской области.

В районе аварии работают сотрудники МЧС, а также машина реанимации.

21 октября в Ярославле случилось массовое ДТП. На Промышленном шоссе в Дзержинском районе столкнулись автобус и пять машин: «Шкода», «Рено», «Тойота», «Хендай» и «Мазда». При столкновении никто не пострадал. Полиция начала проверку.

