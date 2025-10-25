НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия Эксклюзив «Первым применил агрессию»: перевозчик раскрыл детали о драке с участием водителя автобуса в Ярославле

«Первым применил агрессию»: перевозчик раскрыл детали о драке с участием водителя автобуса в Ярославле

Видео потасовки на проезжей части разлетелось по соцсетям

Представители компании-перевозчика «Транспорт Ярославии» прокомментировали драку водителя автобуса с пешеходом. Инцидент произошел на Волгоградской улице в Дзержинском районе 24 октября.

По словам очевидцев, в потасовке участвовал водитель автобуса № 8 «ТРК „Ярославский Вернисаж“ — 15 МКР». В компании корреспонденту 76.RU рассказали, что как только получили информацию о конфликте, сотрудники незамедлительно организовали внутреннюю проверку и просмотрели камеры наблюдения.

«Предположительно, конфликт начался с неподобающего поведения пешехода, который первым применил агрессию, завязалась драка. Несмотря на это, действия водителя категорически не соответствуют стандартам компании. По итогам служебного расследования будет принято решение о дисциплинарном взыскании в отношении него», — рассказали в «Транспорте Ярославии».

Очевидцы сняли потасовку на видео

Источник:

ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

Также перевозчик уточнил, что все материалы будут переданы в правоохранительные органы по запросу.

«Компания призывает пассажиров к уважительному отношению к водителям, а сотрудников — к соблюдению профессиональной этики», — уточнили в компании «Транспорт Ярославии».

Ранее очевидцы рассказали, что пешеходу якобы не понравилось, что автобус заехал на «зебру», и он начал перепалку.

Комментарии
2
Гость
16 минут
В Ярославле драки надорргах уже вошли в норму, а иногородним водителям закон вообще не писан, попробуй что скажи. Ехали в одном таком, люли чуть не падали, так торомозил,кто то сказал, так он так разошелся
Гость
9 минут
Я каждый день езжу на работу и часто бывает, что пассажиры сами себя ведут некоректно. А им ребята целый день на дорогах работать.
Читать все комментарии
