«Нокаутировал молодого человека»: в Ярославле подрались водитель автобуса и пешеход. Видео

В Ярославле подрались водитель автобуса и пешеход Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

В Ярославле по социальным сетях разлетелось видео драки на проезжей части. Очевидцы утверждают, что потасовка произошла между водителем автобуса и пешеходом на Волгоградской улице в Дзержинском районе. По их словам, конфликт начался около полудня 24 октября.

Как рассказал очевидец, перепалка началась из-за того, что автобус заехал на пешеходный переход.

«На людей чуть не наехал автобус, на что среагировал молодой человек, который также переходил дорогу. В следствие чего произошла перепалка между водителем и молодым человеком», — говорится в посте телеграм-канала «Ярославль Очевидец».

Очевидцы были в шоке от случившегося Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

Свой рассказ очевидец проиллюстрировал коротким видео с места событий. На нем видно, как мужчина, якобы водитель автобуса, бьет своего оппонента, а тот падает на асфальт, и остается лежать на проезжей части без движения.

«Водитель автобуса нокаутировал молодого человека. Поражает, как всем людям абсолютно плевать, друг на друга. Ни один человек не среагировал, что бы разнять драку, молодой человек лежал без сознания на проезжей части, никто не подошел помочь, все просто наблюдали со стороны за происходящим, и были слышны крики с просьбами, вызвать полицию и скорую. Но эти пустые слова никому не помогут, действовать никто не решился. Подбежала к молодому человеку девочка ростом 1,5 метра», — рассказал очевидец.

По его словам, после того, как девушка попросила о помощи, стоявший неподалеку парень поднял пострадавшего с асфальта.

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области рассказали, что видео было передано компании-перевозчику для организации проверки. О ее результатах пообещали сообщить.