НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

пасмурно, без осадков

ощущается как +7

3 м/c,

ю-в.

 748мм 87%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,97
EUR 94,08
Ледовый комплекс за 52,3 млн
К нам едет «Ревизор»
Как живет деревня под Ярославлем
«Умные решения» в недвижимости
Перекрытия в центре на 5 месяцев
Подготовить авто к холодам
Гуляем по району-призраку
Бизнес по-женски
Раскупили все билеты на концерты Лазарева
Читайте 76.RU в MAX без интернета
Происшествия «Нокаутировал молодого человека»: в Ярославле подрались водитель автобуса и пешеход. Видео

«Нокаутировал молодого человека»: в Ярославле подрались водитель автобуса и пешеход. Видео

Власти прокомментировали случившееся

1 002
В Ярославле подрались водитель автобуса и пешеход | Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.comВ Ярославле подрались водитель автобуса и пешеход | Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

В Ярославле подрались водитель автобуса и пешеход

Источник:

ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

В Ярославле по социальным сетях разлетелось видео драки на проезжей части. Очевидцы утверждают, что потасовка произошла между водителем автобуса и пешеходом на Волгоградской улице в Дзержинском районе. По их словам, конфликт начался около полудня 24 октября.

Как рассказал очевидец, перепалка началась из-за того, что автобус заехал на пешеходный переход.

«На людей чуть не наехал автобус, на что среагировал молодой человек, который также переходил дорогу. В следствие чего произошла перепалка между водителем и молодым человеком», — говорится в посте телеграм-канала «Ярославль Очевидец».

Очевидцы были в шоке от случившегося

Источник:

ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

Свой рассказ очевидец проиллюстрировал коротким видео с места событий. На нем видно, как мужчина, якобы водитель автобуса, бьет своего оппонента, а тот падает на асфальт, и остается лежать на проезжей части без движения.

«Водитель автобуса нокаутировал молодого человека. Поражает, как всем людям абсолютно плевать, друг на друга. Ни один человек не среагировал, что бы разнять драку, молодой человек лежал без сознания на проезжей части, никто не подошел помочь, все просто наблюдали со стороны за происходящим, и были слышны крики с просьбами, вызвать полицию и скорую. Но эти пустые слова никому не помогут, действовать никто не решился. Подбежала к молодому человеку девочка ростом 1,5 метра», — рассказал очевидец.

По его словам, после того, как девушка попросила о помощи, стоявший неподалеку парень поднял пострадавшего с асфальта.

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области рассказали, что видео было передано компании-перевозчику для организации проверки. О ее результатах пообещали сообщить.

В полиции уточнили, что обращений от участников конфликта не поступало. Правоохранители инициировали проверку из-за видео, размещенного в социальных сетях. О состоянии мужчины, упавшего на асфальт, пока нет информации.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Драка Полиция Министерство транспорта Проверка Автобус
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED2
Гнев
TYPE_ANGRY3
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
48 минут
Проверьте водителей 1 автобуса. Набрали каких-то неадекватов. Гоняют, нарушают ПДД, а теперь ещё и бьют пешеходов.
Гость
1 час
А что сделал сам очевидец? Тоже просто стоял и смотрел?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Все два часа зритель надеется на чудо»: как фильм «Лермонтов» переворачивает представления о великом поэте
Надежда Губарь
Мнение
В России снизили ключевую ставку. Как это скажется на рынке недвижимости?
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Алиса в Стране капец»: как российские киноделы превратили сказку Кэрролла в «Американский пирог»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
Спит до обеда и зарабатывает по 500 тысяч в месяц. Ведущая праздников честно рассказала о своих доходах
Анонимный автор
Мнение
«Начать нужно с головы»: как победительница конкурса красоты похудела на 27 килограммов
Людмила Антонова
Миссис Архангельск-2025 и Королева Северо-Запад-2025
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление