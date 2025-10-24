В Ярославле вандалы разбили стекла новой трамвайной остановки. Что им за это грозит

Разбили стекла новой трамвайной остановки Источник: Михаил Евраев / Telegram

В Ярославле вандалы разбили стёкла новой трамвайной остановки на улице Труфанова в Брагине. Полиция нашла нарушителей. Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм, совершённый группой лиц».

«Установлено, что двое молодых людей 15 и 18 лет, кидая камни, разбили два стекла трамвайного остановочного комплекса, расположенного в районе дома № 5 по улице Труфанова», — сообщили в УМВД России по Ярославской области 24 октября.

По данным губернатора Михаила Евраева, ущерб превысил 120 тысяч рублей. Несмотря на то, что один из вандалов несовершеннолетний, его также привлекут к ответственности.

Нарушителей нашли Источник: Михаил Евраев / Telegram

«Кроме уголовной ответственности, с указанных лиц в обязательном порядке будет взыскан весь причиненный ущерб. Родителям несовершеннолетнего придется платить за необдуманные решения своего ребенка», — уточнили в административно-техническом и жилищном надзоре Ярославской области.