В Ярославской области под колесами иномарки погибла велосипедистка

Вечером 19 октября в Ярославской области под колесами иномарки погибла 84-летняя велосипедистка. Как сообщили в Госавтоинспекции, ДТП случилось в 17:30 на 3-м километре дороги Некрасовское — Новодашково — Чёрная Заводь.
«По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Kia Sportage, совершил наезд на велосипедиста, двигающегося в попутном направлении. В результате ДТП велосипедист-женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», — прокомментировал аварию инспектор группы ДПС отделения Госавтоинспекции ОМВД России «Некрасовский» Александр Кокорин.
Сотрудникам Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы предстоит установить все детали аварии.
Накануне в Ярославле двое подростков пострадали в ДТП в разных районах города. 14-летний мальчик получил травмы в аварии на Ленинградском проспекте. После этого на улице Большой Октябрьской под колеса иномарки попал 9-летний мальчик.