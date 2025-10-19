НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Ярославской области под колесами иномарки погибла велосипедистка

В Ярославской области под колесами иномарки погибла велосипедистка

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают детали трагедии

В Некрасовском районе под колесами иномарки погибла 84-летняя велосипедистка

Вечером 19 октября в Ярославской области под колесами иномарки погибла 84-летняя велосипедистка. Как сообщили в Госавтоинспекции, ДТП случилось в 17:30 на 3-м километре дороги Некрасовское — Новодашково — Чёрная Заводь.

«По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Kia Sportage, совершил наезд на велосипедиста, двигающегося в попутном направлении. В результате ДТП велосипедист-женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», — прокомментировал аварию инспектор группы ДПС отделения Госавтоинспекции ОМВД России «Некрасовский» Александр Кокорин.

Сотрудникам Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы предстоит установить все детали аварии.

Накануне в Ярославле двое подростков пострадали в ДТП в разных районах города. 14-летний мальчик получил травмы в аварии на Ленинградском проспекте. После этого на улице Большой Октябрьской под колеса иномарки попал 9-летний мальчик.

Анастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Комментарии
2
Гость
5 минут
Гоняют многие как сумашедшие. Вчера еду, туман, видно плохо, еду разрешенные 60 + 5 сверху. Все обгоняют , несуться 79.9 , ну куда, зачем ?
Гость
17 минут
84 годика говорите (!!?), сама не смогла доехать на велосипеде.. иномарка ускорила доставку.
Читать все комментарии
