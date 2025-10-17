НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия Приехала машина реанимации: в Ярославле иномарка сшибла 14-летнего мальчика

Приехала машина реанимации: в Ярославле иномарка сшибла 14-летнего мальчика

Что известно о состоянии ребенка

958
В Ярославле иномарка сбила 14-летнего мальчика | Источник: Жесть Ярославль / Vk.com / УМВД России по Ярославской области / TelegramВ Ярославле иномарка сбила 14-летнего мальчика | Источник: Жесть Ярославль / Vk.com / УМВД России по Ярославской области / Telegram

В Ярославле иномарка сбила 14-летнего мальчика

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.com / УМВД России по Ярославской области / Telegram

Вечером 16 октября в Дзержинском районе Ярославля произошло ДТП с участием пешехода. Около 21:32 на Ленинградском проспекте в районе дома № 60 иномарка «Шевроле», за рулем которой был 50-летний водитель, сбила 14-летнего мальчика.

Подросток получил травмы. Судя по фото с места происшествия, сделанного очевидцами, на место приезжала машина реанимации. Однако подросток отделался легкими травмами.

«В результате ДТП пешеход нуждается в амбулаторном лечении. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.

Пару дней назад за сутки в ДТП в Ярославле пострадали четверо пешеходов. Среди них были 18-летняя девушка, которую сбил автобус в самом центре города, и 11-летний мальчик. Ребенок попал под колеса легковушки на улице Городской Вал в Кировском районе.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Комментарии
4
Гость
1 час
Опять на пешеходном переходе?
Гость
21 минута
Пешеходы! будьте бдительны!автомобилиста травма психологическая, а у пешехода физическая!
Читать все комментарии
