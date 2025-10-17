Приехала машина реанимации: в Ярославле иномарка сшибла 14-летнего мальчика

В Ярославле иномарка сбила 14-летнего мальчика Источник: Жесть Ярославль / Vk.com / УМВД России по Ярославской области / Telegram

Вечером 16 октября в Дзержинском районе Ярославля произошло ДТП с участием пешехода. Около 21:32 на Ленинградском проспекте в районе дома № 60 иномарка «Шевроле», за рулем которой был 50-летний водитель, сбила 14-летнего мальчика.

Подросток получил травмы. Судя по фото с места происшествия, сделанного очевидцами, на место приезжала машина реанимации. Однако подросток отделался легкими травмами.

«В результате ДТП пешеход нуждается в амбулаторном лечении. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.