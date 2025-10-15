НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В центре Ярославля автобус сбил 18-летнюю девушку

За сутки в ДТП пострадали четыре пешехода

В центре Ярославля автобус сбил 18-летнюю девушку

За сутки в ДТП пострадали четыре пешехода

1 006
В Ярославле за сутки сбили четверых пешеходов

В Ярославле за сутки сбили четверых пешеходов

Источник:

УМВД России по Ярославской области / Telegram

В течение суток 14 октября в Ярославле произошло четыре ДТП, в которых пострадали пешеходы. Троих из них отправили лечиться домой, а одной женщине понадобилась госпитализация.

Днем, в районе 15:07 на Советской улице в центре Ярославля у дома № 14 автобус № 84С «Посёлок Куйбышева — Областная больница», за рулем которого был 45-летний водитель, сбил 18-летнюю девушку. Как рассказали в полиции, пострадавшую отправили на амбулаторное лечение.

Спустя пару часов, на улице Городской Вал в Кировском районе, 46-летний водитель «Шевроле» сбил 11-летнего мальчика. Авария произошла около 18:10 неподалеку от дома № 2. К счастью, подросток отделался легкими травмами, и ему назначили лечение на дому.

Троих из четырех пострадавших отправили лечиться на дому

Троих из четырех пострадавших отправили лечиться на дому

Источник:

УМВД России по Ярославской области / Telegram

Еще одна авария случилась около 20:19 на Мостецкой улице в Заволжском районе. Рядом с домом № 1а 39-летний водитель «Тойоты» сбил 19-летнего парня. Того тоже отправили лечиться дома.

Полиция разбирается во всех инцидентах

Полиция разбирается во всех инцидентах

Источник:

УМВД России по Ярославской области / Telegram

Еще одно вечернее ДТП с участием пешехода произошло в 20:29 на улице Нефтяников в Красноперекопском районе Ярославля. Рядом с домом № 13 29-летний водитель на иномарке «Хэндэ» сбил 35-летнюю женщину. Она получила серьезные травмы и была госпитализирована.

«По фактам произошедшего сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — уточнили в управлении МВД по Ярославской области.

Ранее в Ярославле отправили под стражу 22-летнего водителя без прав, который, будучи пьяным, сбил двоих дорожных рабочих. Один из пострадавших скончался сразу же.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
