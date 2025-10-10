«Выглядит жутко»: под Ярославлем фура вылетела в кювет. Фото

ДТП с фурой произошло под Ярославлем Источник: «Дороги Ярославля» / Telegram

Днем 10 октября на трассе М-8 «Хомогоры» в районе деревни Кузнечихи в Ярославском районе случилось ДТП с грузовиком. Как сообщают очевидцы, на месте работают пожарные и скорая.

«Фура под мостом у Кузнечихи „обняла“ столб. Выглядит достаточно жутко», — пишут в городском паблике «Жесть Ярославль».

Судя по кадрам из соцсетей, грузовик съехал в кювет. От удара кузов развалился: груз оказался на дороге.

Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия Источник: «Дороги Ярославля» / Telegram

Как уточнили 76.RU в полиции, авария произошла около 14:29.

«Грузовой автомобиль совершил съезд с дороги. По имеющимся данным, водитель грузовика доставлен в больницу», — сообщили в Управлении МВД России по Ярославской области.