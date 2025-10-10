НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Ярославле
Погода+12°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +9

3 м/c,

ю-в.

 749мм 47%
Подробнее
4 Пробки
USD 81,19
EUR 94,05
Отменят 13 автобусных маршрутов
Купят 12-метровую ёлку
Зальет дождями циклон «Барбара»
Сэкономить время и нервы на врачах
Итоги старта хоккейного сезона
Закрылся популярный бар
Реки окрасились в зеленый
Лучшая бургерная Ярославля
Студентку нашли мертвой
Афиша на октябрь
Происшествия «Выглядит жутко»: под Ярославлем фура вылетела в кювет. Фото

«Выглядит жутко»: под Ярославлем фура вылетела в кювет. Фото

Первые подробности произошедшего

1 319
ДТП с фурой произошло под Ярославлем | Источник: «Дороги Ярославля» / TelegramДТП с фурой произошло под Ярославлем | Источник: «Дороги Ярославля» / Telegram

ДТП с фурой произошло под Ярославлем

Источник:

«Дороги Ярославля» / Telegram

Днем 10 октября на трассе М-8 «Хомогоры» в районе деревни Кузнечихи в Ярославском районе случилось ДТП с грузовиком. Как сообщают очевидцы, на месте работают пожарные и скорая.

«Фура под мостом у Кузнечихи „обняла“ столб. Выглядит достаточно жутко», — пишут в городском паблике «Жесть Ярославль».

Судя по кадрам из соцсетей, грузовик съехал в кювет. От удара кузов развалился: груз оказался на дороге.

Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия | Источник: «Дороги Ярославля» / TelegramОчевидцы опубликовали кадры с места происшествия | Источник: «Дороги Ярославля» / Telegram

Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия

Источник:

«Дороги Ярославля» / Telegram

Как уточнили 76.RU в полиции, авария произошла около 14:29.

«Грузовой автомобиль совершил съезд с дороги. По имеющимся данным, водитель грузовика доставлен в больницу», — сообщили в Управлении МВД России по Ярославской области.

Напомним, что утром 9 октября в Рыбинске Ярославской области четыре человека пострадали в жесткой аварии с грузовиком. Серебристая иномарка врезалась в МАН на окружной дороге. Пострадавших доставили в больницу. Кадры с места ДТП смотрите в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Грузовик ДТП на М-8
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED5
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
17 минут
раньше в Советском Союзе, достаточно учили на водителей категории Е,, а теперь? ездун данной категории! , столько безобразий с типа дальнобоем хотя они не сильно понимают что такое фура , летают как на легковых, поэтому и аварии
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Уходят с первой стадией, возвращаются с четвертой»: доктор медицинских наук — о вреде знахарей, целителей и интернет-экспертов
Анатолий Аникеев
Доктор медицинских наук. Советник при ректорате ТГУ
Мнение
«На SHAMAN'а или Агутина и то дороже». Фанатка слетала в Стамбул на концерт Мэрилина Мэнсона — стоило ли это того
Юлия Гринберг
тюменка
Мнение
«План был обречен на провал». Как зоопсихолог воспитывала непослушного пса: история о потраченных нервах и деньгах
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Я выгорела, хотя только пришла»: учительница рассказала, почему молодые педагоги бегут из школ
Анна
Мнение
Как отдохнуть за 50 тысяч. Туристка — о бюджетном отпуске на Кавказе
Анастасия Микула
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление