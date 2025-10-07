Школьника на вертолете увезли из Ярославля в Москву на лечение — в каком он состоянии

Ребенка, травмированного после грозы в Ярославле, перевезли на лечение в Москву Источник: «ПРО небо l Осадкин Иван» / Vk.com

Мальчика, пострадавшего во время урагана в Ярославле, перевезли на лечение в Москву. ЧП произошло 8 июля 2025 года во дворе одного из домов на проспекте Дзержинского. Вечером в городе поднялся сильный ветер, который снес дерево, повисшее на проводах. Когда оно упало, за собой захватило фонарный столб. В тот момент под ним проходил 12-летний ребенок.

Мальчика с травмами доставили в больницу. Три месяца он провел в Областной клинической детской больнице № 3 в Брагине. В беседе с 76.RU мама мальчика Алена рассказала, что в Ярославле ему прооперировали голень и установили конструкцию. Через несколько недель ребенка перевезли в клинику имени Пирогова в Санкт-Петербурге, где сделали операцию на позвоночнике и спинном мозге.

«Очень тяжело столько времени жить в больнице. Мы немного набрались сил, чтобы снова бороться с последствиями ужасной трагедии, впереди еще не один месяц на больничной койке», — рассказала мама мальчика Алена.

Фонарный столб упал на ребенка Источник: прокуратура Ярославской области / Telegram

В конце сентября ребенка из больницы отпустили домой для улучшения психоэмоционального состояния. У пострадавшего есть младшие брат и сестра, с которыми он хотел провести время. А 5 октября на вертолете санитарной авиации перевезли для продолжения лечения в Москву.

Напомним, что летом 2025 года после происшествия в Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье о халатности. Дело взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.