Школьника на вертолете увезли из Ярославля в Москву на лечение — в каком он состоянии

Школьника на вертолете увезли из Ярославля в Москву на лечение — в каком он состоянии

Что известно о ситуации

564
Ребенка, травмированного после грозы в Ярославле, перевезли на лечение в Москву | Источник: «ПРО небо l Осадкин Иван» / Vk.comРебенка, травмированного после грозы в Ярославле, перевезли на лечение в Москву | Источник: «ПРО небо l Осадкин Иван» / Vk.com

Ребенка, травмированного после грозы в Ярославле, перевезли на лечение в Москву

Источник:

«ПРО небо l Осадкин Иван» / Vk.com

Мальчика, пострадавшего во время урагана в Ярославле, перевезли на лечение в Москву. ЧП произошло 8 июля 2025 года во дворе одного из домов на проспекте Дзержинского. Вечером в городе поднялся сильный ветер, который снес дерево, повисшее на проводах. Когда оно упало, за собой захватило фонарный столб. В тот момент под ним проходил 12-летний ребенок.

Мальчика с травмами доставили в больницу. Три месяца он провел в Областной клинической детской больнице № 3 в Брагине. В беседе с 76.RU мама мальчика Алена рассказала, что в Ярославле ему прооперировали голень и установили конструкцию. Через несколько недель ребенка перевезли в клинику имени Пирогова в Санкт-Петербурге, где сделали операцию на позвоночнике и спинном мозге.

«Очень тяжело столько времени жить в больнице. Мы немного набрались сил, чтобы снова бороться с последствиями ужасной трагедии, впереди еще не один месяц на больничной койке», — рассказала мама мальчика Алена.

Фонарный столб упал на ребенка | Источник: прокуратура Ярославской области / TelegramФонарный столб упал на ребенка | Источник: прокуратура Ярославской области / Telegram

Фонарный столб упал на ребенка

Источник:

прокуратура Ярославской области / Telegram

В конце сентября ребенка из больницы отпустили домой для улучшения психоэмоционального состояния. У пострадавшего есть младшие брат и сестра, с которыми он хотел провести время. А 5 октября на вертолете санитарной авиации перевезли для продолжения лечения в Москву.

Напомним, что летом 2025 года после происшествия в Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье о халатности. Дело взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.

Также проверку обстоятельств происшествия начала прокуратура Дзержинского района по поручению прокуратуры Ярославской области.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Гость
20 минут
я один не понимаю необходимости задействовать санавиацию для перевозки в москву пациента не требующего каких то немедленных действий!?
