Стало известно о состоянии мальчика, на которого упал столб во время грозы в Ярославле

Во время грозы в Ярославле на мальчика упал фонарный столб Источник: прокуратура Ярославской области / Telegram

Пострадавший во время грозы в Ярославле 12-летний мальчик госпитализирован в Ярославскую детскую областную больницу. Напомним, школьник получил травмы после обрушения фонарного столба вечером 8 июля.

По информации областной больницы, он находится в травматологии в состоянии средней степени тяжести.

«На проспекте Дзержинского Ярославля в результате сильного порыва ветра дерево и столб, стоявшие рядом с жилым домом, упали на 12-летнего ребенка, который с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает», — ранее сообщали в ярославском управлении СК России.

Напомним, после обрушения фонарного столба в СК возбудили уголовное дело по статье о халатности. Следователи устанавливают причастных к благоустройству должностных лиц.

Прокуратура Ярославской области оценит исполнение требований законодательства о безопасности жизни и здоровья граждан, в том числе содержание сетевой компанией осветительного оборудования.

Минувшим вечером в Ярославской области бушевала гроза: повалены десятки деревьев, повреждены более десяти автомобилей, с нескольких домов ветер сорвал кровлю. На фоне непогоды без электричества остались четыре округа: Ярославский, Некрасовский, Борисоглебский и Ростовский. В самом Ярославле пробки в городе достигли 9 баллов, оказалось парализовано движение троллейбусов и трамваев.