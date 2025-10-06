НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +9

0 м/c,

 752мм 87%
Подробнее
0 Пробки
USD 81,90
EUR 96,05
Звезда сериала «Деффчонки» в Ярославле
Человек погиб в пожаре
Ярославна на «Мисс Россия»
Сэкономить время и нервы на врачах
Закрывали аэропорт
Продлили арест экс-директору дорожной компании
Классы на карантине
Пожар в девятиэтажке
Переехали из Бельгии в Ярославль
Афиша на октябрь
Происшествия В Азии здание школы рухнуло и похоронило сотни учеников. Из-под завалов неделю достают трупы

В Азии здание школы рухнуло и похоронило сотни учеников. Из-под завалов неделю достают трупы

Всего один подросток остался невредимым

56
Фото с места ЧП | Источник: Didik Suhartono / Antara fotoФото с места ЧП | Источник: Didik Suhartono / Antara foto

Фото с места ЧП

Источник:

Didik Suhartono / Antara foto

В городе Сидоарджо в Индонезии 29 сентября обрушилось здание исламской школы-интерната. Уже больше недели из-под завалов достают тела погибших учеников. К 6 октября их число достигло 49 человек.

Об этом сообщает Национальное агентство по борьбе с последствиями стихийных бедствий. Название школы — Аль-Хозини. Известно, что перед катастрофой в ней проводили ремонт бетонной крыши.

«Предположительно, столбы фундамента в молитвенном зале не выдержали веса бетона, и здание обрушилось до первого этажа», — пишет «Коммерсант».

В здании находились сотни учеников, большинство из них — мальчики-подростки в возрасте от 12 до 19 лет. Только один из них остался невредим. 97 подростков получили травмы, которые потребовали легкой медицинской помощи. Еще шестеро попали в больницу с серьезными травмами.

Полиция начала расследование. Вскоре выяснилось, что изначально здание школы было двухэтажным. Затем к нему пристроили два этажа: это сделали с нарушениями, без необходимых разрешений от властей.

14 человек до сих пор не нашли — ни живыми, ни мертвыми. Спасатели продолжают поиски с привлечением тяжелой техники.

ПО ТЕМЕ
Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
Азия Индонезия Школа Интернат Обрушение
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Кому поют русские птицы и зачем нам новое военное кино? Почему в октябре не стоит пропускать «Август»
Надежда Губарь
Мнение
«План был обречен на провал». Как зоопсихолог воспитывала непослушного пса: история о потраченных нервах и деньгах
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Экономят и дарят продуктовые наборы: флорист и мама школьниц — о том, почему родители перестали одаривать педагогов букетами
Наталья Кекало
Флористика, бизнес
Мнение
«Есть чем пошантажировать»: что грозит арендодателям за нелегальную сдачу квартиры — ответ адвоката
Константин Зиновьев
Адвокат
Мнение
Дядя Саша спился за месяц. Откровенный рассказ продавщицы круглосуточного пивного магазина
Валерия Русу
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление