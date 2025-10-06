В Азии здание школы рухнуло и похоронило сотни учеников. Из-под завалов неделю достают трупы

Фото с места ЧП Источник: Didik Suhartono / Antara foto

В городе Сидоарджо в Индонезии 29 сентября обрушилось здание исламской школы-интерната. Уже больше недели из-под завалов достают тела погибших учеников. К 6 октября их число достигло 49 человек.

Об этом сообщает Национальное агентство по борьбе с последствиями стихийных бедствий. Название школы — Аль-Хозини. Известно, что перед катастрофой в ней проводили ремонт бетонной крыши.

«Предположительно, столбы фундамента в молитвенном зале не выдержали веса бетона, и здание обрушилось до первого этажа», — пишет «Коммерсант».

В здании находились сотни учеников, большинство из них — мальчики-подростки в возрасте от 12 до 19 лет. Только один из них остался невредим. 97 подростков получили травмы, которые потребовали легкой медицинской помощи. Еще шестеро попали в больницу с серьезными травмами.

Полиция начала расследование. Вскоре выяснилось, что изначально здание школы было двухэтажным. Затем к нему пристроили два этажа: это сделали с нарушениями, без необходимых разрешений от властей.