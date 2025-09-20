В Ярославле капитально отремонтируют здание закрывшейся детской больницы за 341 млн рублей

Что будет со зданием бывшей детской больницы в центре Ярославля Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле здание бывшей детской больницы № 1 на проспекте Ленина планируют капитально отремонтировать. Согласно данным с сайта «ЕИС Торги», власти ищут подрядчика, который проведет все работы за 341 миллион 261 тысячу рублей.

«Объект культурного наследия регионального значения „Общежитие партийной школы областного комитета КПСС“, 1956 г. Здание формирует угловую застройку квартала, ограниченного проспектом Ленина и улицей Советской, расположено на красной линии и имеет градоформирующее значение», — говорится в документах к объявлению.

Торги по поиску подрядчика состоятся 9 октября 2025 года. Работы должны быть выполнены до 31 октября 2026 года.

Напомним, что детскую больницу на проспекте Ленина экстренно закрыли в 2017 году. Тогда власти сообщили, что здание находится в аварийном состоянии. Пациентов распределили по разным больницам города. Сначала глава Минздрава заявил, что здание будет отремонтировано. Но позже от этих планов отказались и выставили объект на продажу за 210,8 миллиона рублей. Однако желающих его купить не нашлось.