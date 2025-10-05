В Германии гимнастка разбилась во время выступления на глазах у детей: новости 5 октября

Девушку не смогли спасти Источник: marinabarcelo7 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Подводим итоги 5 октября.

Учителям хотят начать выдавать жилье

В Госдуме предложили предоставлять учителям служебное жилье. С такой инициативой выступил глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Он направил официальные обращения министру просвещения Сергею Кравцову, а также в Минстрой.

Согласно инициативе, квартиру можно будет приватизировать по истечении 10–15 лет работы в школе. Главными условиями станут:

отсутствие собственного жилья у педагога;

наличие оконченного высшего профильного образования;

трудоустройство в школе на полную ставку.

В России резко подешевели яйца

После резких скачков прошлого года куриные яйца начали дешеветь. Цифры, озвученные «Руспродсоюзом», говорят сами за себя: средняя цена десятка опустилась до 84 рублей. Это меньше, чем было в 2023-м.

Особенно заметно просели в цене простые столовые яйца категории С2 — минус 20,5%, до 70 с небольшим рублей за десяток. А если пройтись по акциям, можно и вовсе наткнуться на неприлично дешевые упаковки по 50–60 рублей. Это произошло из-за увеличения производства и снижения цен на корма.

В России вырастут выплаты по больничному

Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности в 2026 году составит более 200 тысяч рублей, в 2027-м — почти четверть миллиона в месяц, а в 2028 году может и вовсе превысить эту сумму. Об этом свидетельствуют материалы к проекту бюджета Социального фонда России.

В 2026 году при стаже до 5 лет размер пособия составит 124,5 тысячи рублей, от 5 лет до 8 лет — 166 тысяч рублей, более 8 лет — 207 тысяч рублей;

в 2027 году при стаже до 5 лет сумма вырастет до 143 тысяч рублей, от 5 лет до 8 лет — до 191 тысячи рублей, более 8 лет — до 238 тысяч рублей;

в 2028 году, имея стаж до 5 лет, можно получить до 154 тысяч рублей, от 5 лет до 8 лет — 206 тысяч рублей, более 8 лет — 258 тысяч рублей.

При средней продолжительности больничного 11 дней максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности составит в 2026 году 75 тысяч рублей, что в 1,2 раза больше, чем в 2025 году. В 2027 году сумма вырастет до 86 тысяч рублей, а в 2028 году — до 93 тысяч рублей.

В МВД призвали скрыть часть информации о себе в соцсетях

В профилях в социальных сетях не стоит указывать фамилию, имя и отчество, а также дату рождения, чтобы не стать мишенью для мошенников. Об этом предупредили в МВД России. Зная эту информацию заранее, злоумышленникам проще ее использовать в преступных целях.

Также не стоит публично размещать личный номер телефона вместе с вашим данными. Для комфортного общения можно использовать настоящие имя и фамилию, и в большинстве ситуаций это правильно. Однако критически важную информацию необходимо ограничивать, подчеркнули в МВД.

В Госдуме предложили ввести единый набор для новорожденных

В России нужно ввести единый набор для новорожденных. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

По ее словам, он должен быть не просто материальной помощью, а иметь статусное значение. Крайне важно внутреннее содержание такого набора. Например, в него могут входить одежда, сумка, конверт или одеяло. Главный критерий — чтобы эти предметы были не только функциональны дома, но и на улице, сказала Буцкая в беседе с РИА Новости.

Пенсионный коэффициент может вырасти в 2027 году

Стоимость одного пенсионного коэффициента в России может увеличиться до 168,57 рубля в 2027 году. Согласно планам правительства он будет проиндексирован дважды за 2027 год.

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) — это пенсионные баллы, которые начисляются за каждый год официальной работы. Их количество зависит от размера страховых взносов, перечисленных работодателем в Социальный фонд России (СФР) за сотрудника.

Первое увеличение пройдет 1 февраля до 163,03 рубля, а второе — с 1 апреля до 168,57 рубля. В 2028 году коэффициент может вырасти до 181,97 рубля, пишет РИА Новости.

Пенсионеры с накоплениями смогут получить до 440 тысяч рублей

Единовременная выплата накопительной пенсии в 2026 году будет доступна пенсионерам, чья сумма накоплений не превышает примерно 440 тысяч рублей. Об этом 5 октября рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«На выплату накопительной части пенсии имеют право женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет. Если ежемесячный размер этой части меньше 10% прожиточного минимума пенсионера, средства можно будет получить разово», — сказала Бессараб.

По ее словам, при прожиточном минимуме пенсионера более 16,2 тысячи рублей и периоде выплаты в 270 месяцев предельная сумма для единовременного получения составит около 439 тысяч рублей, объяснила она ТАСС.

Мощный тайфун обрушился на Китай

Тайфун «Матмо» достиг побережья провинции Гуандун в Китае. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

Власти эвакуировали 151 352 местных жителей перед приближением тайфуна, передает агентство Xinhua.

Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram

«Матмо» обрушился на восточное побережье уезда Сюйвэнь в провинции Гуандун. В момент, когда тайфун достиг населенного пункта, максимальная скорость ветра в эпицентре достигала 42 метров в секунду, а минимальное давление составило 965 гектопаскалей. Метеорологи ожидают, что тайфун постепенно ослабнет по мере продвижения вглубь страны.

В провинции Хайнань правительство приостановило работу некоторых видов транспорта, были отменены авиарейсы. В городском округе Чжаньцзян с вечера 4 октября полностью остановили занятия в учебных учреждениях, трудовую и производственную деятельность. С утра 5 октября закрылись автомагистрали.

Школьника арестовали после вопроса об убийстве в ChatGPT

Тринадцатилетнего школьника арестовали во Флориде (США) после того, как ввел запрос о подготовке к убийству в чат-бот ChatGPT. Об этом сообщает издание Techoreon.

Инцидент произошел в средней школе South Western Middle School округа Волуша, штат Флорида. Система мониторинга школы Gaggle обнаружила запрос пользователя к ChatGPT: «Как убить моего друга посреди урока?». Это привело к немедленному вмешательству местных правоохранительных органов и администрации учебного заведения.

Прибывшие офицеры арестовали подростка и доставили его в центр содержания для несовершеннолетних. На допросе он заявил, что просто шутил и адресовал это сообщение однокласснику, который его разозлил.

Тысяча человек застряла на Эвересте

Около тысячи человек застряли на Эвересте, попав в снежную ловушку на восточной стороне горы. Спасательные работы затруднены из-за сильного снегопада, пишут китайские СМИ.

Источник: sxdsb.voc.com.cn

Вечером 4 октября у Эвереста началась метель. Видимость сократилась до менее чем метра. С вечера субботы прекращена продажа билетов и закрыт доступ в ландшафтный парк Эвереста. Дороги, ведущие к парку, заблокированы из-за снегопада.

Некоторые из альпинистов смогли спуститься самостоятельно. Туристам из базового лагеря пришлось укрыться в палатках.

Гимнастика разбилась на арене цирка во время выступления

В Германии испанская воздушная гимнастка Марина Барсело рухнула с трапеции на глазах у детей в цирке. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщина упала с высоты около пяти метров во время выступления и получила смертельные травмы. Ей оказали первую помощь на месте, однако спасти ее не удалось.

Это произошло на глазах у сотни зрителей, большую часть которых составляли семьи с маленькими детьми. Многим из них понадобилась помощь психологов после случившегося.

Полиция расследует случившееся. По одной из версий, Барсело стало плохо во время выступления.

