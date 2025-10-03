НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Автомобиль врезался в дерево: в ночном ДТП в Ярославской области погибли две женщины

Автомобиль врезался в дерево: в ночном ДТП в Ярославской области погибли две женщины

В ДТП в Ярославской области погибли две женщины | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В ДТП в Ярославской области погибли две женщины

В Ярославской области в ДТП погибли две женщины. По информации Госавтоинспекции, авария произошла в 21 час 50 минут 2 октября на дороге Рыбинск-Большое Село в селе Михайловское Рыбинского района.

«По предварительной информации, 40-летний водитель-мужчина, управляя автомобилем „Хендай“, не справился с управлением, съехал с проезжей части в кювет и врезался в дерево», — рассказали в Управлении ГИБДД по Ярославской области.

На кадрах с места происшествия видно, что машина сильно искорежена, у нее разбита вся передняя часть.

«В результате ДТП водителя с травмами госпитализировали. Две пассажирки-женщины скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», — уточнили в ГИБДД.

Видео с места происшествия

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, утром 2 октября на трассе М-8 в Переславском районе Ярославской области произошло тройное ДТП. Столкнулись ВАЗ, грузовой автомобиль СИТРАК и ФАВ. В результате пострадал 22-летний водитель ВАЗа. Его увезли в больницу.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Комментарии
2
Гость
40 минут
Даже в правилах написано, что при обнаружении помехи тормозить вплоть до остановки... Но поскольку в судах на этот пункт кладут известный прибор, то людей приучили крутить рулем со всей дури для ухода от столкновения... Иначе обвинение в том, что «не принял меры для предотвращения». Еще раз: единственная мера предотвращения, прописанная в правилах, это «вплоть до остановки». Ну а поскольку обвинять «не справившегося с управлением» проще, чем следовать букве закона, вот и вылетают с дороги, уходя от встреченных препятствий.
