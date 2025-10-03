Автомобиль врезался в дерево: в ночном ДТП в Ярославской области погибли две женщины

В ДТП в Ярославской области погибли две женщины Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В Ярославской области в ДТП погибли две женщины. По информации Госавтоинспекции, авария произошла в 21 час 50 минут 2 октября на дороге Рыбинск-Большое Село в селе Михайловское Рыбинского района.

«По предварительной информации, 40-летний водитель-мужчина, управляя автомобилем „Хендай“, не справился с управлением, съехал с проезжей части в кювет и врезался в дерево», — рассказали в Управлении ГИБДД по Ярославской области.

На кадрах с места происшествия видно, что машина сильно искорежена, у нее разбита вся передняя часть.

«В результате ДТП водителя с травмами госпитализировали. Две пассажирки-женщины скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», — уточнили в ГИБДД.

Видео с места происшествия Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа выясняют все обстоятельства произошедшего.