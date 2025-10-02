Тройное ДТП произошло в Ярославской области. Есть пострадавший

Тройное ДТП произошло в Переславском районе Источник: УМВД России по Ярославской области / Telegram

На трассе М-8 в Переславском районе Ярославской области произошло тройное ДТП. Всё случилось около 10:30 2 октября.

«По имеющимся данным, столкнулись автомобиль ВАЗ, которым управлял 22-летний водитель, грузовой автомобиль СИТРАК под управлением 41-летнего водителя и автомобиль ФАВ под управлением 50-летнего водителя», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Судя по кадрам с места происшествия, ВАЗ отбросило в кювет. У легковушки смята правая часть. В районе места столкновения разбросаны части техники и личные вещей, вероятно, выпавшие из автомобилей.

Как сообщили в полиции, в ДТП пострадал 22-летний водитель ВАЗа. Молодой человек доставлен в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают обстоятельства ДТП.