Пострадал молодой пассажир: в центре Ярославля легковушка влетела в дерево

Ночью 2 октября в центре Ярославля произошло ДТП. Около 3:40 на улице Свободы в районе дома № 2/40 «Форд», за рулем которого был 19-летний водитель, врезался в дерево.
Очевидцы показали последствия аварии. На фото, опубликованном в социальных сетях, видно разбитое авто. Переднюю часть машины смяло. Во время удара, судя по кадру, сработали подушки безопасности.
В управлении МВД по Ярославской области рассказали, что в момент ДТП в салоне легковушки помимо водителя был 25-летний пассажир, который получил травмы.
«Ему оказана медицинская помощь», — уточнили правоохранители.
