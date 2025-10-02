НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Пострадал молодой пассажир: в центре Ярославля легковушка влетела в дерево

Пострадал молодой пассажир: в центре Ярославля легковушка влетела в дерево

За рулем был 19-летний парень

211
В центре Ярославля произошло ДТП | Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

В центре Ярославля произошло ДТП

Источник:

ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

Ночью 2 октября в центре Ярославля произошло ДТП. Около 3:40 на улице Свободы в районе дома № 2/40 «Форд», за рулем которого был 19-летний водитель, врезался в дерево.

Очевидцы показали последствия аварии. На фото, опубликованном в социальных сетях, видно разбитое авто. Переднюю часть машины смяло. Во время удара, судя по кадру, сработали подушки безопасности.

В управлении МВД по Ярославской области рассказали, что в момент ДТП в салоне легковушки помимо водителя был 25-летний пассажир, который получил травмы.

«Ему оказана медицинская помощь», — уточнили правоохранители.

Недавно в Ярославской области прокуратура передала в суд дело о смертельном ДТП в Ростовском округе. В поселке Ишня 39-летний водитель на мопеде врезался в семью, прогуливающуюся с коляской. Родители пятимесячной девочки получили травмы, а сама малышка скончалась. Позже правоохранители выяснили, что в момент ДТП водитель мопеда находился под воздействием наркотиков.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
