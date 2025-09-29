В Сочи туристы сорвались во время похода по горам. Один ранен, другой погиб

В эвакуации участвует медик Источник: «МЧС России» / Telegram

На горе Фишт неподалеку от Сочи двое альпинистов сорвались со скалы. Один из них погиб, второй — травмирован. ЧП случилось 29 сентября.

Об этом глава тургруппы сообщила в МЧС. Всего в составе группы шестеро человек. Сотрудники МЧС развернули спасательную операцию с участием вертолета Ка-32. Он и доставил их на северный склон горы.

«Сейчас сотрудники ведомства эвакуируют пострадавшего и погибшего туристов с опасного скального участка к месту ночлега. Там в сопровождении спасателей уже находятся остальные участники тургруппы. Работу осложняют непогода и темное время суток», — сообщили в МЧС России.

Источник: «МЧС России» / Telegram

Источник: «МЧС России» / Telegram

Также сотрудники МЧС показали фото с борта вертолета. На кадрах видно пасмурную погоду.

«На завтра, с учетом погодных условий, запланирована эвакуация всех туристов в Сочи», — добавили в ведомстве.