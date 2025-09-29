НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -1

2 м/c,

вос.

 771мм 80%
Подробнее
1 Пробки
USD 82,87
EUR 97,14
Закроют три трамвайных маршрута
Ретроспектива Переславля Залесского
Скончалась пострадавшая в пожаре
Прервется телевещание. Когда
Ярославский бренд покорил Россию
Новый ТЦ
Как в Ярославле появился ТРЦ «Рио»
Высотки в спальном районе
Афиша концертов
Повреждения после атаки БПЛА
Происшествия В Сочи туристы сорвались во время похода по горам. Один ранен, другой погиб

В Сочи туристы сорвались во время похода по горам. Один ранен, другой погиб

Сейчас их эвакуируют при помощи вертолета

247
В эвакуации участвует медик | Источник: «МЧС России» / TelegramВ эвакуации участвует медик | Источник: «МЧС России» / Telegram

В эвакуации участвует медик

Источник:

«МЧС России» / Telegram

На горе Фишт неподалеку от Сочи двое альпинистов сорвались со скалы. Один из них погиб, второй — травмирован. ЧП случилось 29 сентября.

Об этом глава тургруппы сообщила в МЧС. Всего в составе группы шестеро человек. Сотрудники МЧС развернули спасательную операцию с участием вертолета Ка-32. Он и доставил их на северный склон горы.

«Сейчас сотрудники ведомства эвакуируют пострадавшего и погибшего туристов с опасного скального участка к месту ночлега. Там в сопровождении спасателей уже находятся остальные участники тургруппы. Работу осложняют непогода и темное время суток», — сообщили в МЧС России.

Источник: «МЧС России» / TelegramИсточник: «МЧС России» / Telegram
Источник:

«МЧС России» / Telegram

Источник: «МЧС России» / TelegramИсточник: «МЧС России» / Telegram
Источник:

«МЧС России» / Telegram

Также сотрудники МЧС показали фото с борта вертолета. На кадрах видно пасмурную погоду.

«На завтра, с учетом погодных условий, запланирована эвакуация всех туристов в Сочи», — добавили в ведомстве.

Известно, что тургруппа была зарегистрирована. Также, по информации МЧС, раненый турист не мог сам передвигаться после травмы. Его собираются эвакуировать к остальным альпинистам, а затем доставить в город Сочи.

ПО ТЕМЕ
Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
Гора Фишт Сочи Турист Альпинист Гибель туриста
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
1 час
Здесь вам не равнина — здесь климат иной, Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревёт камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, Но мы выбираем трудный путь, Опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, Тот сам себя не испытал, Пусть даже внизу он звёзды хватал с небес. Внизу не встретишь, как не тянись, За всю свою счастливую жизнь Десятой доли таких красот и чудес!
Гость
1 час
Что- то не везёт последнее время альпинстам
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Акул здесь можно не бояться»: туристка оценила новый модный курорт — «египетские Мальдивы»
Валерия Богатырёва
Корреспондент
Мнение
«Будет рубилово»: болельщик «Локомотива» дал прогноз на матч с ЦСКА
Артем Ушков
блогер
Мнение
Съездила в Крым и не поверила своим глазам — что там восхитило туристку и неприятно удивило
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Мнение
«Поддрюкивают детей заранее»: мама пятиклашки возмутилась нелепыми замечаниями школьникам — формально их быть не должно
Анонимный автор
Мнение
«Поражает молодых женщин»: пластический хирург — о страшных побочных эффектах «Оземпика»
Леонид Зварич
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление