«Ехал на работу, он уже лежал»: в Ярославле сбили мотоциклиста

В Ярославле 26 сентября у пересечения Тутаевского шоссе и улицы Пашуковской в Дзержинском районе сбили мотоциклиста.

«В 18:40 ехал на работу, он уже лежал. Куда торопятся?» — прокомментировал очевидец в группе «Жесть Ярославль».

В полиции рассказали что произошло столкновение автомобиля «Киа», за рулем которого находилась 45-летняя женщина, и мотоцикла «Пегас» под управлением 33-летнего мужчины.

«В результате ДТП водитель мотоцикла госпитализирован», сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Сейчас по данному факту сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

