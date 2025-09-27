«Ехал на работу, он уже лежал»: в Ярославле сбили мотоциклиста

В Ярославле 26 сентября у пересечения Тутаевского шоссе и улицы Пашуковской в Дзержинском районе сбили мотоциклиста.
«В 18:40 ехал на работу, он уже лежал. Куда торопятся?» — прокомментировал очевидец в группе «Жесть Ярославль».
В полиции рассказали что произошло столкновение автомобиля «Киа», за рулем которого находилась 45-летняя женщина, и мотоцикла «Пегас» под управлением 33-летнего мужчины.
«В результате ДТП водитель мотоцикла госпитализирован», сообщили в УМВД России по Ярославской области.
Сейчас по данному факту сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, 20 сентября в Рыбинске Ярославской области 16-летний подросток на мотоцикле пострадал в ДТП. Авария произошла около трех часов дня на Глебовской улице. Несовершеннолетний мотоциклист столкнулся с легковушкой «ВАЗ». Подросток получил травмы.
А днем ранее, 19 сентября, на трассе М-8 «Холмогоры» в Ярославской области сбили 17-летнего водителя питбайка. Подросток также получил травмы.