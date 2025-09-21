В Ярославской области 16-летний подросток на мотоцикле пострадал в ДТП

В Рыбинске Ярославской области 16-летний подросток на мотоцикле пострадал в ДТП. Авария произошла около трех часов дня 20 сентября на Глебовской улице в районе дома № 6.
Там несовершеннолетний мотоциклист столкнулся с легковушкой «ВАЗ». На место выезжали сотрудники Госавтоинспекции и сотрудники МЧС. В ликвидации последствий аварии приняли участие шесть спасателей.
Водитель автомобиля не пострадал, а вот подросток получил травмы.
«Молодому человеку была оказана медицинская помощь», — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.
Днем ранее, 19 сентября, на трассе М-8 «Холмогоры» в Ярославской области сбили 17-летнего водителя питбайка. Подросток получил травмы. Как рассказали правоохранители, водитель иномарки Kia, на нерегулируемом перекрестке при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу подростку, который ехал на питбайке по главной дороге.