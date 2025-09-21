В Ярославской области 16-летний подросток на мотоцикле пострадал в ДТП

Подросток на мотоцикле пострадал в ДТП Источник: ГУ МЧС по Ярославской области

В Рыбинске Ярославской области 16-летний подросток на мотоцикле пострадал в ДТП. Авария произошла около трех часов дня 20 сентября на Глебовской улице в районе дома № 6.

Там несовершеннолетний мотоциклист столкнулся с легковушкой «ВАЗ». На место выезжали сотрудники Госавтоинспекции и сотрудники МЧС. В ликвидации последствий аварии приняли участие шесть спасателей.

Водитель автомобиля не пострадал, а вот подросток получил травмы.

«Молодому человеку была оказана медицинская помощь», — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.