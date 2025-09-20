В ДТП на трассе в Ярославской области пострадал 17-летний подросток

На трассе М-8 «Холмогоры» в Ярославской области сбили 17-летнего водителя питбайка. Авария произошла около 18:30 19 сентября: столкнулись автомобиль Kia и питбайк.
Питбайк — это компактный и легкий мотоцикл, предназначенный для езды по бездорожью и спортивным трассам, а не для дорог общего пользования.
«По предварительной информации, 43-летний водитель, управляя автомобилем Kia, на нерегулируемом перекрестке при выезде со второстепенной дороги, не уступил дорогу несовершеннолетнему водителю, управляющему питбайком и двигавшемуся по главной дороге», — сообщили в Госавтоинспекции Ярославской области.
Подросток получил травмы.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Напомним, вечером 19 сентября произошло еще одно ДТП с несовершеннолетним. В Ярославле у дома № 57 на проспекте Дзержинского сбили 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу. С травмами ее госпитализировали.