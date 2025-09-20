В ДТП на трассе в Ярославской области пострадал 17-летний подросток

Подросток пострадал в ДТП на трассе М-8 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На трассе М-8 «Холмогоры» в Ярославской области сбили 17-летнего водителя питбайка. Авария произошла около 18:30 19 сентября: столкнулись автомобиль Kia и питбайк.

Питбайк — это компактный и легкий мотоцикл, предназначенный для езды по бездорожью и спортивным трассам, а не для дорог общего пользования.

«По предварительной информации, 43-летний водитель, управляя автомобилем Kia, на нерегулируемом перекрестке при выезде со второстепенной дороги, не уступил дорогу несовершеннолетнему водителю, управляющему питбайком и двигавшемуся по главной дороге», — сообщили в Госавтоинспекции Ярославской области.

Подросток получил травмы.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства происшествия.