Переходила пути: жительницу Ярославской области насмерть сбил грузовой поезд

В Ярославской области грузовой поезд сбил насмерть 47-летнюю женщину. Это произошло 12 сентября на станции Семибратово в Ростовском районе.
Как рассказали в управлении на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу, женщина переходила пути в неположенном месте и не заметила приближающийся поезд.
«Машинист подавал звуковые сигналы, но наезд предотвратить не удалось. Женщина получила травмы не совместимые с жизнью», — рассказали правоохранители.
На следующий день, 13 сентября, еще один инцидент произошел в депо станции Ярославль-Главный. Там 48-летний житель региона также переходил пути в неположенном месте, споткнулся и упал перед приближающимся составом.
«В результате инцидента мужчина получил травму и бригадой скорой помощи госпитализирован», — уточнили правоохранители.
Сейчас сотрудники транспортной полиции проводят проверку из-за обоих инцидентов. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.