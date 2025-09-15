НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Ярославле
Погода+12°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +11

0 м/c,

 761мм 76%
Подробнее
1 Пробки
USD 83,07
EUR 97,45
Изменят трамвайный маршрут
Разглядываем старейший район Ярославля
Закупят 202 новых автобуса
Ярославский бренд покорил Россию
Погибла 5-летняя девочка
Самые красивые деревни России
Что сейчас с рыбинским маньяком
Что с бизнесами Блиновской
Ярославец появился в шоу «Титаны»
«Локомотив» проиграл «Нефтехимику»
Происшествия Переходила пути: жительницу Ярославской области насмерть сбил грузовой поезд

Переходила пути: жительницу Ярославской области насмерть сбил грузовой поезд

Еще одна авария на железной дороге закончилась госпитализацией

462
В Ярославской области насмерть сбили женщину | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославской области насмерть сбили женщину | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области насмерть сбили женщину

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области грузовой поезд сбил насмерть 47-летнюю женщину. Это произошло 12 сентября на станции Семибратово в Ростовском районе.

Как рассказали в управлении на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу, женщина переходила пути в неположенном месте и не заметила приближающийся поезд.

«Машинист подавал звуковые сигналы, но наезд предотвратить не удалось. Женщина получила травмы не совместимые с жизнью», — рассказали правоохранители.

На следующий день, 13 сентября, еще один инцидент произошел в депо станции Ярославль-Главный. Там 48-летний житель региона также переходил пути в неположенном месте, споткнулся и упал перед приближающимся составом.

«В результате инцидента мужчина получил травму и бригадой скорой помощи госпитализирован», — уточнили правоохранители.

Сейчас сотрудники транспортной полиции проводят проверку из-за обоих инцидентов. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Поезд Авария Сбил насмерть
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
49 минут
Ещё не написали, что эти обнаглевшие машинисты гоняют, как угорелые и что переход через железную дорогу должен быть везде, где удобно пешеходу?
Гость
1 час
Никак люди не поймут, что железная дорога зона очень высокого риска.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Всего три правила»: простые секреты сбора грибов — вы будете возвращаться с полными корзинами
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Мнение
«Лучше отдать пару тысяч и забыть»: председатель родительского комитета — о том, как и зачем собирают деньги в садах и школах
Анастасия Жердина
Журналист
Мнение
Куда девать 20 тысяч семилетних детей мигрантов, которых отказались принимать в российские школы. Решения нет
Денис Лебедев
Мнение
Как 10 килограммов картошки на плечах: обувщик рассказал, чем опасны туфли на каблуке
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Мнение
«Красиво, но никакого „вау“»: ярославец попробовал кучу развлечений в Сочи и составил топ лучших
Кирилл Поверинов
фотограф
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление