Замначальника тыла из МВД обвиняют в крупной взятке: у него изъяли десятки объектов недвижимости и больше 20 млн рублей

Он получил крупную сумму за покровительство

90
У экс-замначальника тыла внутренних войск генерал-лейтенанта Владимира Панова изъяли 21 млн рублей и установили более 40 объектов недвижимости. Он обвиняется в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«В ходе обысков в жилище Панова изъято более 21 млн рублей, а также установлено свыше 40 объектов недвижимости, оформленных на Панова и членов его семьи», — говорится в сообщении.   

Кадры, снятые во время обыска

Источник:

Следком / Telegram

Панова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа. Его заключили под стражу.

По данным следствия, с 2012 до 2014 года Панов получил через посредника от генерального директора ООО «СК „Ремстройторг“ Сергея Чечко и его партнера по бизнесу Антона Сибиля взятку в размере 37 млн рублей. Взамен он должен был предоставить покровительство, а также гарантировать заключение и исполнение государственных контрактов для МВД России. Если бы компания нарушила обязательства, Панов должен был бездействовать.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
