Замначальника тыла из МВД обвиняют в крупной взятке: у него изъяли десятки объектов недвижимости и больше 20 млн рублей

У экс-замначальника тыла внутренних войск генерал-лейтенанта Владимира Панова изъяли 21 млн рублей и установили более 40 объектов недвижимости. Он обвиняется в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«В ходе обысков в жилище Панова изъято более 21 млн рублей, а также установлено свыше 40 объектов недвижимости, оформленных на Панова и членов его семьи», — говорится в сообщении.

Панова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа. Его заключили под стражу.