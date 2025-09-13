НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Ярославской области столкнулись «Лада» и «Киа» — трое госпитализированы

В Ярославской области столкнулись «Лада» и «Киа» — трое госпитализированы

Первые подробности ДТП

Первые подробности ДТП

При столкновении двух автомобилей в Ярославской области пострадали три человека

Три человека пострадали в Ярославской области в ДТП, которое произошло на дороге Юрьев-Польский—Рязанцево—Переславль 12 сентября. В районе села Малая Брембола Переславского округа в 16:20 столкнулись автомобили «Лада» под управлением 28-летнего водителя и «Киа», за рулем которого находился 76-летний мужчина.

«В результате ДТП госпитализированы водитель „Лады“, а также водитель и 65-летняя пассажирка автомобиля „Киа“», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, также в Переславском округе, у села Большая Брембола 12 сентября произошло смертельное ДТП с пешеходом. По информации полиции, на Центральной улице села 27-летний водитель на «Мерседесе» сбил 43-летнюю женщину. В результате ДТП пострадавшая скончалась на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Еще одно серьезное ДТП произошло в Тутаеве Ярославской области 13 сентября. Здесь столкнулись легковой автомобиль и карета скорой помощи, которая везла пациента в больницу. От удара медицинская машина опрокинулась. В Минздраве сообщили, что пострадало двое сотрудников скорой помощи. Момент аварии попал на видео.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
