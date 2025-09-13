«Практикуется перебегать дорогу»: в Ярославской области насмерть сбили женщину

В Ярославской области насмерть сбили пешехода Источник: Переславль Live / Telegram

В Ярославской области 43-летняя женщина-пешеход погибла под колесами автомобиля. ДТП произошло 12 сентября в 20:05 в районе дома № 47 на улице Центральной в селе Большая Брембола Переславского округа.

«27-летний водитель, управляя автомобилем „Мерседес“, совершил наезд на пешехода-женщину. В результате ДТП пешеход скончалась на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Видео с места ДТП Источник: Переславль Live / Telegram

В соцсетях пишут, что участок, где произошла трагедия, плохо освещен. При этом комментаторы отмечают, что местные жители и сами часто нарушают правила перехода дороги.

«В Бремболе это практикуется — перебегать дорогу там, где удобнее и ближе к дому, будь то утро или поздний вечер. Знаки, может, и стоят, но ими пренебрегают. И тем не менее, вопрос освещения остается открытым», — комментируют в группе «Переславль Live».

Среди тех, кто оставил записи под постом, женщина, которая утверждает, что видела эту аварию.

«Очень далеко произошло от пешеходного перехода, да и фонарей в поселке нет», — написала она.