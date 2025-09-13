НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +15

0 м/c,

 768мм 42%
Подробнее
3 Пробки
USD 84,38
EUR 99,33
Отзыв о Сочи
ДТП со «скорой»
Афиша на выходные
Ярославский бренд покорил Россию
Ограничения в аэропорту
Тренды моды
«Локомотив» проиграл «Драконам»
Погода на выходные
Почему не работает интернет
Годовщина гибели Галимова
Происшествия «Практикуется перебегать дорогу»: в Ярославской области насмерть сбили женщину

«Практикуется перебегать дорогу»: в Ярославской области насмерть сбили женщину

Подробности аварии и видео с места происшествия

354
В Ярославской области насмерть сбили пешехода | Источник: Переславль Live / TelegramВ Ярославской области насмерть сбили пешехода | Источник: Переславль Live / Telegram

В Ярославской области насмерть сбили пешехода

Источник:

Переславль Live / Telegram

В Ярославской области 43-летняя женщина-пешеход погибла под колесами автомобиля. ДТП произошло 12 сентября в 20:05 в районе дома № 47 на улице Центральной в селе Большая Брембола Переславского округа.

«27-летний водитель, управляя автомобилем „Мерседес“, совершил наезд на пешехода-женщину. В результате ДТП пешеход скончалась на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Видео с места ДТП

Источник:

Переславль Live / Telegram

В соцсетях пишут, что участок, где произошла трагедия, плохо освещен. При этом комментаторы отмечают, что местные жители и сами часто нарушают правила перехода дороги.

«В Бремболе это практикуется — перебегать дорогу там, где удобнее и ближе к дому, будь то утро или поздний вечер. Знаки, может, и стоят, но ими пренебрегают. И тем не менее, вопрос освещения остается открытым», — комментируют в группе «Переславль Live».

Среди тех, кто оставил записи под постом, женщина, которая утверждает, что видела эту аварию.

«Очень далеко произошло от пешеходного перехода, да и фонарей в поселке нет», — написала она.

Как все произошло на самом деле, должны показать результаты проверки, которую в настоящее время проводит полиция.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
ДТП Насмерть сбили женщину
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Всего три правила»: простые секреты сбора грибов — вы будете возвращаться с полными корзинами
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Мнение
Просто поделить пополам не получится. Как быть с ипотечной квартирой при разводе — отвечает эксперт
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Отдых без туалета, бензин за наличку и шикарные виды. Бывалый автомобилист проехал весь «путинский автобан» и дал честный отзыв
Артем Устюжанин
Мнение
Куда девать 20 тысяч семилетних детей мигрантов, которых отказались принимать в российские школы. Решения нет
Денис Лебедев
Мнение
«Лучше отдать пару тысяч и забыть»: председатель родительского комитета — о том, как и зачем собирают деньги в садах и школах
Анастасия Жердина
Журналист
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление