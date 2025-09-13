НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +15

0 м/c,

 768мм 48%
Подробнее
3 Пробки
USD 84,38
EUR 99,33
Отзыв о Сочи
ДТП со «скорой»
Афиша на выходные
Ярославский бренд покорил Россию
Ограничения в аэропорту
Тренды моды
«Локомотив» проиграл «Драконам»
Погода на выходные
Почему не работает интернет
Годовщина гибели Галимова
Происшествия Пострадали медики: в Ярославской области перевернулась машина скорой помощи

Пострадали медики: в Ярославской области перевернулась машина скорой помощи

Подробности ДТП

1 202
Машина скорой помощи опрокинулась в Тутаеве | Источник: Тутаев | Подслушано / Vk.comМашина скорой помощи опрокинулась в Тутаеве | Источник: Тутаев | Подслушано / Vk.com

Машина скорой помощи опрокинулась в Тутаеве

Источник:

Тутаев | Подслушано / Vk.com

В Тутаеве Ярославской области в ДТП попала машина скорой помощи. ДТП случилось 13 сентября в 8:20 на пересечении улиц 50-летия Победы и Моторостроителей.

«Женщина за рулем ударила скорую, которая с мигалками и звуковым сигналом везла пациента», — сообщили в группе «Тутаев | Подслушано».

На кадрах, снятых очевидцами на месте происшествия, видно, что от удара машина с медиками опрокинулась на бок.

Видео с места ДТП

Источник:

Тутаев | Подслушано / Vk.com

«Произошло столкновение автомобиля „Ниссан“ и машины скорой медицинской помощи с последующим опрокидываем. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали 3 человека», — прокомментировали в УМВД России по Ярославской области.

ДТП произошло около в 8:20 | Источник: Тутаев | Подслушано / Vk.comДТП произошло около в 8:20 | Источник: Тутаев | Подслушано / Vk.com
Скорая помощь оказалась на боку | Источник: Тутаев | Подслушано / Vk.comСкорая помощь оказалась на боку | Источник: Тутаев | Подслушано / Vk.com
Произошло столкновение с автомобилем «Ниссан» | Источник: Тутаев | Подслушано / Vk.comПроизошло столкновение с автомобилем «Ниссан» | Источник: Тутаев | Подслушано / Vk.com
+1
На месте работали полиция, медики, МЧС | Источник: Тутаев | Подслушано / Vk.comНа месте работали полиция, медики, МЧС | Источник: Тутаев | Подслушано / Vk.com

В ярославском Министерстве здравоохранения подтвердили, что в момент происшествия в машине скорой помощи находился пациент.

«В результате ДТП пострадали двое сотрудников „скорой помощи“, водитель и пациент не пострадали. Оперативно на место ДТП были вызваны другие бригады „скорой“, которые доставили пациента и пострадавших в Тутаевскую ЦРБ», — пояснили в Минздраве.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Информация уточняется.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
ДТП Скорая помощь
Лайк
TYPE_LIKE5
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED3
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
женщина за рулем как звезда. ты ее видишь, она тебя нет
Гость
1 час
очень многие водятлы не пропускают скорую, у них важные дела
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Отдых без туалета, бензин за наличку и шикарные виды. Бывалый автомобилист проехал весь «путинский автобан» и дал честный отзыв
Артем Устюжанин
Мнение
«Лучше отдать пару тысяч и забыть»: председатель родительского комитета — о том, как и зачем собирают деньги в садах и школах
Анастасия Жердина
Журналист
Мнение
«Всего три правила»: простые секреты сбора грибов — вы будете возвращаться с полными корзинами
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Мнение
«Люди попали под двойной удар, и никому нет дела»: колонка журналиста о новых обманутых дольщиках
Анастасия Жердина
Журналист
Мнение
Просто поделить пополам не получится. Как быть с ипотечной квартирой при разводе — отвечает эксперт
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление