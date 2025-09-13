Пострадали медики: в Ярославской области перевернулась машина скорой помощи

Машина скорой помощи опрокинулась в Тутаеве Источник: Тутаев | Подслушано / Vk.com

В Тутаеве Ярославской области в ДТП попала машина скорой помощи. ДТП случилось 13 сентября в 8:20 на пересечении улиц 50-летия Победы и Моторостроителей.

«Женщина за рулем ударила скорую, которая с мигалками и звуковым сигналом везла пациента», — сообщили в группе «Тутаев | Подслушано».

На кадрах, снятых очевидцами на месте происшествия, видно, что от удара машина с медиками опрокинулась на бок.

Видео с места ДТП Источник: Тутаев | Подслушано / Vk.com

«Произошло столкновение автомобиля „Ниссан“ и машины скорой медицинской помощи с последующим опрокидываем. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали 3 человека», — прокомментировали в УМВД России по Ярославской области.

В ярославском Министерстве здравоохранения подтвердили, что в момент происшествия в машине скорой помощи находился пациент.

«В результате ДТП пострадали двое сотрудников „скорой помощи“, водитель и пациент не пострадали. Оперативно на место ДТП были вызваны другие бригады „скорой“, которые доставили пациента и пострадавших в Тутаевскую ЦРБ», — пояснили в Минздраве.