Пострадали медики: в Ярославской области перевернулась машина скорой помощи

В Тутаеве Ярославской области в ДТП попала машина скорой помощи. ДТП случилось 13 сентября в 8:20 на пересечении улиц 50-летия Победы и Моторостроителей.
«Женщина за рулем ударила скорую, которая с мигалками и звуковым сигналом везла пациента», — сообщили в группе «Тутаев | Подслушано».
На кадрах, снятых очевидцами на месте происшествия, видно, что от удара машина с медиками опрокинулась на бок.
«Произошло столкновение автомобиля „Ниссан“ и машины скорой медицинской помощи с последующим опрокидываем. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали 3 человека», — прокомментировали в УМВД России по Ярославской области.
В ярославском Министерстве здравоохранения подтвердили, что в момент происшествия в машине скорой помощи находился пациент.
«В результате ДТП пострадали двое сотрудников „скорой помощи“, водитель и пациент не пострадали. Оперативно на место ДТП были вызваны другие бригады „скорой“, которые доставили пациента и пострадавших в Тутаевскую ЦРБ», — пояснили в Минздраве.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Информация уточняется.