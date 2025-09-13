Столкнулись на перекрестке: момент ДТП со скорой в Ярославской области попал на видео

Момент аварии со скорой помощью попал на видео Источник: Подслушано в Ярославле (18+) / Telegram

ДТП со скорой помощью в Тутаеве Ярославской области попало на видео. Уличная камера зафиксировала момент столкновения машины медиков и автомобиля «Ниссан».

На кадрах видно, что скорая переезжала перекресток. И в этот момент в нее сбоку въехала легковушка. От удара машина медиков опрокинулась на бок. Известно, что в скорой находился пациент. Очевидцы утверждают, что у спецмашины были включены предупреждающие сигналы.

Кадры момента аварии Источник: Подслушано в Ярославле (18+) / Telegram

Напомним, ДТП произошло 13 сентября в 8:20 на пересечении улиц 50-летия Победы и Моторостроителей в Тутаеве. По предварительной информации полиции, в результате ДТП пострадали три человека.

При этом в Министерстве здравоохранения Ярославской области отметили, что аварии пострадали двое сотрудников скорой помощи, водитель спецмашины и пациент, который находился внутри, не пострадали.

«Оперативно на место ДТП были вызваны другие бригады скорой помощи, которые доставили пациента и пострадавших в Тутаевскую ЦРБ», — добавили в Минздраве.