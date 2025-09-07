В Судане за день погибла целая деревня, а российские рабочие подорвались в шахте: что произошло на этой неделе

Предстоит проверка соблюдения мер безопасности Источник: Прокуратура Хабаровского края / Telegram

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, законопроектах и о том, что нас ждет впереди.

Роспотребнадзор рассказал о случаях холеры в России

В России регистрируют единичные случаи холеры, и все они завозные. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, болезнь не распространяется внутри страны.

«Мы регистрируем у себя завозные случаи, и ни одного случая внутреннего распространения: чтобы человек приехал сюда и заразил кого-то, такого у нас нет», — сказала Попова РИА Новости на полях ВЭФ-2025.

В России появится второй маткапитал

С 2026 года работодатели смогут выплачивать до миллиона рублей за рождение ребенка. Эта сумма не будет облагаться налогами.

Председатель наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек» и Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов считает, что это будет выгодно и для бизнеса, и для сотрудников. По его словам, бизнес разрабатывает новые подходы к повышению рождаемости, нанимая опытных сотрудников, которые могут уйти в декретный отпуск. Важно обеспечить им поддержку для повышения лояльности и ускорения возвращения на работу, добавил Абрамов.

В России ужесточили штрафы за неисполнение родительских обязанностей

В России увеличили штрафы за неисполнение родительских обязанностей до 2 тысяч рублей. Об этом сообщил член комиссии ОП РФ Евгений Машаров.

До последнего времени сумма штрафов варьировалась от 100 до 500 рублей. Она не пересматривалась с 2007 года. Сейчас размер составляет от 500 до 2000 рублей.

Машаров пояснил, что эти штрафы назначаются тем родителям, кто систематически уклоняется от обязанностей по отношению к детям или создает угрозу их жизни и здоровью.

В Португалии рухнул фуникулер с людьми

Вагон фуникулера «Глория» в Лиссабоне сошел с рельсов. Погибли почти два десятка человек.

По данным газеты Observador, среди погибших семь мужчин и восемь женщин, информация по еще двум пока не поступала. Из 21 пострадавшего 7 находятся в тяжелом состоянии, 12 получили легкие травмы.

По предварительным данным, вагон сошел с рельсов и с силой врезался в здание. Точное число пассажиров на момент аварии пока неизвестно, однако вместимость фуникулера — 43 человека.

Когда начнутся школьные каникулы

Прошла первая неделя нового учебного года. Однако уже известно, когда начнутся следующие каникулы.

Школьники, которые учатся по четвертям, будут отдыхать три раза за учебный год: осенью, зимой и весной. Первоклассники получат дополнительные каникулы с 21 февраля по 1 марта 2026 года.

Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

В некоторых регионах сохраняется модульный график обучения по триместрам, где расписание каникул отличается.

Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Отдохнуть школьники смогут не только в каникулы, а также в праздничные дни. Расписание мы опубликовали здесь.

У палатки альпинистки Наговициной не обнаружили признаки жизни

Появилось новое видео с палаткой альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы 12 августа со сломанной ногой. Ролик снял maga.fpv — блогер и оператор дрона из Казахстана.

Известно, что новый облет организовала телеведущая Виктория Боня. Об этом она рассказала в своем Тelegram-канале.

Палатка альпинистки закрыта, в ней нет признаков жизни Источник: maga.fpv / Telegram

Звезда рассказала, что признаков жизни альпинистки обнаружить не удалось. Подробности о новой съемке палатки Наговициной можно узнать здесь.

Что известно о поисках пловца, пропавшего в Турции

Российский пловец Николай Свечников пропал во время заплыва через турецкий Босфор. Поиски спортсмена продолжаются с 24 августа.

Пропажу пловца обнаружили не сразу, а тревогу забили лишь спустя 10–12 часов после старта. Турецкий телеканал A haber сообщил, что трекер российского пловца Свечникова подал сигнал под водой. Однако пока его точное место до сих пор не определили. Есть версия, что Свечников сбросил трекер и сбежал, но родные не верят в это.

Оползень в Судане похоронил целую деревню

На западе Судана, в районе гор Марра, произошла масштабная трагедия: после нескольких дней проливных дождей сошел оползень, жертвами которого стали более тысячи человек.

В разрушенной деревне остался лишь один выживший — все остальные погибли под обвалом земли и камней.

Источник: Mash / Telegram

Район Джебель Марра уже не раз становился зоной катастроф. В Рокеро, в том же регионе, в августе 2024 года от наводнений погибло 12 человек. Тысячи людей остались без жилья, писал The Guardian. А во всей Западной Дорфурской области более полумиллиона человек пострадали от проливных дождей и наводнений, что вызвало вспышку холеры.

В Афганистане произошло землетрясение

В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,0 около полуночи в ночь на 1 сентября, за ним последовали два афтершока магнитудой 5,2 и 4,7.

В результате погибли 1124 человека, число пострадавших выросло до 3251, сообщает Reuters со ссылкой на афганский Красный Полумесяц. Землетрясение затронуло округа Нургал, Соккай, Ватапур, Маноги и Чапа-Дара.

Официальный представитель талибов Забиулла Муджахид призвал власти на местах использовать все свои ресурсы для спасения людей. Из-за землетрясения несколько деревень в округе Нургал оказались погребены под землей, и та же судьба может ждать еще сотни из них, пишет Tolo News.

На горнодобывающем предприятии в Хабаровском крае произошел взрыв

В поселке Многовершинном Хабаровского края на шахте золотодобывающей компании произошел взрыв. Три работника на горнодобывающем предприятии АО «Многовершинное» погибли после детонации взрывчатых веществ в штольне.

Последствия взрыва Источник: Прокуратура Хабаровского края / Telegram

Как уточняет СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО, детонация произошла в ходе перевозки взрывчатого вещества. По факту гибели сотрудников шахты возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц).

Россиянам вернут доступ к приложениям при отключении мобильного интернета

В России начали тестировать доступ к социально значимым онлайн-платформам при ограничениях связи. Среди них соцсети, маркетплейсы, навигация, такси, доставка, супермаркеты, личные кабинеты операторов, «Госуслуги», платформа для дистанционного голосования, сайты президента и правительства. Список будет пополняться.

Операторы связи уже предоставляют доступ в тестовом режиме. Это сократит неудобства граждан из-за отключения мобильного интернета.

Актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в московском аэропорту

Дочь Ксении Раппопорт Аглаю Тарасову задержали в аэропорту Домодедово. При ней был вейп, в котором была жидкость с запрещенным веществом. Сама актриса прилетела из Израиля на съемки новой части «Холоп-3» (12+).

Однако участвовать в съемках Аглая, возможно, не будет, так как уже состоялся первый суд и актрисе запретили определенные действия до 3 ноября. Подробнее об этом мы рассказали здесь.

Другие новости

