В Ярославле начался огромный пожар в промзоне. Видео

Ранним утром 2 сентября в Ярославле случился пожар в промзоне. По данным МЧС, огонь появился в половину пятого утра на улице Полушкиной Роще, 11.
«На открытой площадке на территории промзоны горят аккумуляторные батареи, пластиковые емкости и автохимия на 600 квадратных метрах. Тушат 68 специалистов и 23 единицы техники», — сообщили в МЧС России.
К тушению привлекли десятки спасателей. Для разведки пожара сотрудники МЧС применяют квадрокоптеры.
«На пожаре в Ярославле открытое горение ликвидировано на площади 950 квадратных метров. Для разведки пожара и координации действий пожарных применяется беспилотная авиационная система», — отметили в МЧС.
Спасатели тушат возгорание с разных сторон. Судя по кадрам МЧС, пожар сопровождался оглушающим треском и грохотом, в разные стороны падают горящие искры.
