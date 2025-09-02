НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

пасмурно, без осадков

ощущается как +12

0 м/c,

 748мм 94%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,43
EUR 94,38
Пожар в промзоне. Видео
Сбер вернул оплату айфоном
Ожидается опасная погода
Стройка по-ярославски: где купить материалы
Причина утренних пробок
Ярославский бренд покорил Россию
Построят новый мост через Волгу
Какие обследования пройти осенью
Пришвартовался белоснежный теплоход
Ярославец — о жизни без зрения
Происшествия В Ярославле начался огромный пожар в промзоне. Видео

В Ярославле начался огромный пожар в промзоне. Видео

На месте работают десятки спасателей

1 548
4 комментария
В Ярославле спасатели тушат огромный пожар в промзоне | Источник: МЧС РоссииВ Ярославле спасатели тушат огромный пожар в промзоне | Источник: МЧС России

В Ярославле спасатели тушат огромный пожар в промзоне

Источник:

МЧС России

Ранним утром 2 сентября в Ярославле случился пожар в промзоне. По данным МЧС, огонь появился в половину пятого утра на улице Полушкиной Роще, 11.

«На открытой площадке на территории промзоны горят аккумуляторные батареи, пластиковые емкости и автохимия на 600 квадратных метрах. Тушат 68 специалистов и 23 единицы техники», — сообщили в МЧС России.

К тушению привлекли десятки спасателей. Для разведки пожара сотрудники МЧС применяют квадрокоптеры.

«На пожаре в Ярославле открытое горение ликвидировано на площади 950 квадратных метров. Для разведки пожара и координации действий пожарных применяется беспилотная авиационная система», — отметили в МЧС.

В Ярославле тушат пожар в промзоне

Источник:

МЧС России / Telegram

Спасатели тушат возгорание с разных сторон. Судя по кадрам МЧС, пожар сопровождался оглушающим треском и грохотом, в разные стороны падают горящие искры.

Всего на месте работают 68 специалистов | Источник: МЧС России / TelegramВсего на месте работают 68 специалистов | Источник: МЧС России / Telegram

Всего на месте работают 68 специалистов

Источник:

МЧС России / Telegram

Ранее мы также показывали последствия пожара в банном комплексе. Из-за возгорания из здания эвакуировали 11 человек.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Пожар в промзоне МЧС России
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY2
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Инженер1
44 минуты
Виноваты иноагенты и Ютуб?
Гость
33 минуты
Как-много пожаров в последние дни.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Превратился в модный курорт»: туристка сравнила современный Алтай с тем, что было 14 лет назад. Сколько она там потратила
Анастасия Зубрилина
Мнение
«Цены меня шокировали». Мама первоклашки рассказала, в какую сумму обошлась подготовка к школе
Александра Осипова
Мнение
Двое суток без сна и стертая в кровь кожа. Как ультрамарафонец в 50 лет пробежал 312 километров за 48 часов
Сергей Тюменцев
Мнение
«Но совесть мучает до сих пор». Мама — о путешествии без детей, которое сделало ее счастливой
Карина
Мнение
Жир в огне: врач-бодибилдер назвал 5 способов разжечь метаболизм и быстро сбросить килограммы
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление