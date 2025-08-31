В России мошенники построили финансовую пирамиду для детей и подростков. И им нравится

Мошенникам бывает проще обмануть школьника, чем взрослого человека Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

В России мошенники построили финансовую пирамиду, рассчитанную на детей и подростков. Им обещают заработок за «прослушивание музыки». Подробности РИА Новости рассказала эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.

Схема проста. Подросткам в интернете предлагают заработок до 1000 рублей в день за то, что они будут слушать музыку. Но, для того чтобы начать зарабатывать, подросткам приходится оплатить взнос. Если подросток отдает деньги и попадает в систему, то обнаруживает, что за музыку почти ничего не платят. Основной доход школьники получают за то, что перепродают доступ к «проекту» другим подросткам. Так и работает пирамида.

«Формат работы проекта — это обычная финансовая пирамида. При выборе легенды мошенники затронули две слабости наших подростков: музыка и легкие деньги. Ведь как приятно просто слушать музыку и еще получать за это деньги, но бесплатный сыр только в мышеловке. И вот ребенок, который поверил мошенникам, сам становится соучастником, вовлекая в махинации своих же знакомых», — объяснила Храпунова.

По ее мнению, лучший способ защиты — это разговор с ребенком. Ему необходимо объяснить, что легкого заработка не бывает, а если кто-то обещает большие деньги за маленькую работу, то наверняка обманывает.