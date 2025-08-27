Погибла пассажирка: на трассе М-8 в Ярославской области произошло тройное ДТП с фурой

Около 10 утра в Ростове Великом Ярославской области произошло смертельное ДТП. На участке трассы М-8 «Москва-Холмогоры» столкнулись «Лада», «Рено» и грузовик «Ситрак» с полуприцепом.
Судя по фото с места аварии, одну из легковушек сильно помяло. На место выезжали спасатели и медики скорой помощи.
По предварительной информации 71-летнего мужчину, который был за рулем «Рено» доставили в больницу. В салоне была 68-летняя пассажирка. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.
«На месте ДТП работают сотрудники оперативных служб. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.
Еще одно смертельное ДТП на днях произошло на дороге-обходе в районе Переславля-Залесского. Там столкнулись иномарка «Шкода» и фура «ДАФ». После удара легковушка загорелась, погибли четыре человека. Среди них был один ребенок.