Погибла пассажирка: на трассе М-8 в Ярославской области произошло тройное ДТП с фурой

В ДТП в Ярославской области погибла женщина Источник: УМВД по Ярославской области / Telegram

Около 10 утра в Ростове Великом Ярославской области произошло смертельное ДТП. На участке трассы М-8 «Москва-Холмогоры» столкнулись «Лада», «Рено» и грузовик «Ситрак» с полуприцепом.

Судя по фото с места аварии, одну из легковушек сильно помяло. На место выезжали спасатели и медики скорой помощи.

По предварительной информации 71-летнего мужчину, который был за рулем «Рено» доставили в больницу. В салоне была 68-летняя пассажирка. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

«На месте ДТП работают сотрудники оперативных служб. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.