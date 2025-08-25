НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия Стала известна предварительная причина смертельной аварии в Ярославской области. Видео

Стала известна предварительная причина смертельной аварии в Ярославской области. Видео

Кадры с места происшествия

Четверо погибли в смертельном ДТП в Переславле-Залесском | Источник: «Подслушано в Переславле» / Vk.com, прокуратура Ярославской области / TelegramЧетверо погибли в смертельном ДТП в Переславле-Залесском | Источник: «Подслушано в Переславле» / Vk.com, прокуратура Ярославской области / Telegram

Четверо погибли в смертельном ДТП в Переславле-Залесском

Источник:

«Подслушано в Переславле» / Vk.com, прокуратура Ярославской области / Telegram

Названа предварительная причина смертельной аварии в Ярославской области. На дороге-обходе в районе Переславля-Залесского в 16:10 25 августа столкнулись легковой автомобиль «Шкода» и грузовое авто «ДАФ», после чего первая машина загорелась. В полиции сообщили о четверых погибших: водителе и троих пассажирах легковушки.

«По предварительной информации, водитель автомобиля „Шкода-Октавия“ пересек сплошную линию автомобильной разметки, выехал на полосу встречного движения и произвел столкновение с грузовым автомобилем „ДАФ“, двигавшимся во встречном направлении», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

На место происшествия выехал переславский межрайонный прокурор Андрей Озерцовский.

Источник:

прокуратура Ярославской области / Telegram

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты процессуальной проверки поставлены межрайонной прокуратурой на контроль.

Грузовик вынесло на обочину | Источник: прокуратура Ярославской области / TelegramГрузовик вынесло на обочину | Источник: прокуратура Ярославской области / Telegram
На месте работают сотрудники правоохранительных органов | Источник: прокуратура Ярославской области / TelegramНа месте работают сотрудники правоохранительных органов | Источник: прокуратура Ярославской области / Telegram
Легковушку смяло в груду металла | Источник: «Подслушано в Переславле» / Vk.comЛегковушку смяло в груду металла | Источник: «Подслушано в Переславле» / Vk.com

По данным сервиса «Яндекс Карты», в районе аварии собирается пробка.

Как сообщили в полиции, одна из машин после столкновения загорелась | Источник: «Яндекс.Афиша»Как сообщили в полиции, одна из машин после столкновения загорелась | Источник: «Яндекс.Афиша»

Источник:

«Яндекс.Афиша»

