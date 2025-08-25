Стала известна предварительная причина смертельной аварии в Ярославской области. Видео

Названа предварительная причина смертельной аварии в Ярославской области. На дороге-обходе в районе Переславля-Залесского в 16:10 25 августа столкнулись легковой автомобиль «Шкода» и грузовое авто «ДАФ», после чего первая машина загорелась. В полиции сообщили о четверых погибших: водителе и троих пассажирах легковушки.
«По предварительной информации, водитель автомобиля „Шкода-Октавия“ пересек сплошную линию автомобильной разметки, выехал на полосу встречного движения и произвел столкновение с грузовым автомобилем „ДАФ“, двигавшимся во встречном направлении», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.
На место происшествия выехал переславский межрайонный прокурор Андрей Озерцовский.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты процессуальной проверки поставлены межрайонной прокуратурой на контроль.
По данным сервиса «Яндекс Карты», в районе аварии собирается пробка.