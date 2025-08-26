НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Остались в горящей машине: в ДТП с фурой в Ярославской области погиб ребенок

Остались в горящей машине: в ДТП с фурой в Ярославской области погиб ребенок

Подробности смертельной аварии

В ДТП в Ярославской области погиб ребенок | Источник: «Подслушано в Переславле» / Vk.com, Прокуратура Ярославской области / TelegramВ ДТП в Ярославской области погиб ребенок | Источник: «Подслушано в Переславле» / Vk.com, Прокуратура Ярославской области / Telegram

В ДТП в Ярославской области погиб ребенок

Источник:

«Подслушано в Переславле» / Vk.com, Прокуратура Ярославской области / Telegram

Появилась информация о погибших в ДТП, которое произошло на дороге-обходе в районе Переславля-Залесского Ярославской области 25 августа. Там столкнулись иномарка «Шкода» и фура «ДАФ».

По уточненной информация УМВД по Ярославской области, за рулем легковушки был 40-летний мужчина. Фурой управлял 42-летний водитель.

В прокуратуре сообщали, что по предварительной версии «Шкода Октавия» выехала на встречку. Там автомобиль врезался в фуру. Удар был такой силы, что грузовик съехал в кювет, а смятая иномарка загорелась. На дороге рядом с местом ДТП были разбросаны детали легковушки.

В аварии погибли водитель «Шкоды» и три его пассажира: 48-летняя женщина, 24-летний парень и 13-летний мальчик.

От легковушки практически ничего не осталось

Источник:

прокуратура Ярославской области / Telegram

После аварии на место выезжал Переславский межрайонный прокурор Андрей Озерцовский. В ведомстве контролируют ход и результаты процессуальной проверки. Установлением точных причин ДТП занимаются сотрудники полиции. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
