Число погибших увеличилось: в полиции озвучили подробности аварии в Ярославской области

Число погибших увеличилось: в полиции озвучили подробности аварии в Ярославской области

Что известно о случившемся

В аварии на трассе в Переславле-Залесском погибли четыре человека | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В аварии на трассе в Переславле-Залесском погибли четыре человека

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Стали известны новые подробности аварии с загоревшейся машиной в Ярославской области. Всё случилось на обходе вокруг Переславля-Залесского в 16:10 25 августа.

Ранее было известно о трех жертвах. Позднее в полиции сообщили, что число погибших увеличилось до четырех.

«По уточненным данным в результате столкновения автомобиля „Шкода“ и грузового автомобиля „ДАФ“ с полуприцепом погибли четыре человека: водитель и три пассажира. Личности погибших устанавливаются», — добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По данным сервиса «Яндекс Карты», в районе аварии собирается пробка. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.

Как сообщили в полиции, одна из машин после столкновения загорелась | Источник: «Яндекс Карты»

Как сообщили в полиции, одна из машин после столкновения загорелась

Источник:

«Яндекс Карты»

Если вы стали очевидцем аварии, присылайте фото и видео в нам в Telegram.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
ДТП Переславль-Залесский
