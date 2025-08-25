Число погибших увеличилось: в полиции озвучили подробности аварии в Ярославской области

В аварии на трассе в Переславле-Залесском погибли четыре человека Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Стали известны новые подробности аварии с загоревшейся машиной в Ярославской области. Всё случилось на обходе вокруг Переславля-Залесского в 16:10 25 августа.

Ранее было известно о трех жертвах. Позднее в полиции сообщили, что число погибших увеличилось до четырех.

«По уточненным данным в результате столкновения автомобиля „Шкода“ и грузового автомобиля „ДАФ“ с полуприцепом погибли четыре человека: водитель и три пассажира. Личности погибших устанавливаются», — добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По данным сервиса «Яндекс Карты», в районе аварии собирается пробка. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.