Есть погибшие: в Ярославской области после аварии загорелась легковушка

В Ярославской области три человека погибли в аварии с загоревшейся машиной. Все случилось 25 августа на дороге-обходе в районе Переславля-Залесского. По предварительным данным полиции, известно о трех погибших.
«Произошло ДТП с участием двух транспортных средств, в ходе которого один из автомобилей загорелся. В настоящее время имеются предварительные данные о трех погибших. Информация уточняется», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.
На данный момент возраст погибших, а также марки авто уточняются.
В районе аварии собирается пробка.
Обновление на 17:30 25 августа.
По уточненным данным полиции, число погибших увеличилось до четырех. На дороге столкнулись иномарка «Шкода» и грузовик «Даф» с полуприцепом. В аварии погибли четыре человека из «Шкоды»: водитель и пассажиры. Их личности устанавливаются.