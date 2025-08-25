НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия Есть погибшие: в Ярославской области после аварии загорелась легковушка

Есть погибшие: в Ярославской области после аварии загорелась легковушка

В полиции озвучили первые подробности

В Ярославской области три человека погибли в аварии с загоревшейся машиной. Все случилось 25 августа на дороге-обходе в районе Переславля-Залесского. По предварительным данным полиции, известно о трех погибших.

«Произошло ДТП с участием двух транспортных средств, в ходе которого один из автомобилей загорелся. В настоящее время имеются предварительные данные о трех погибших. Информация уточняется», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.

На данный момент возраст погибших, а также марки авто уточняются.

Если вы стали очевидцем аварии, присылайте фото и видео в редакцию.

В районе аварии собирается пробка.

Обновление на 17:30 25 августа.

По уточненным данным полиции, число погибших увеличилось до четырех. На дороге столкнулись иномарка «Шкода» и грузовик «Даф» с полуприцепом. В аварии погибли четыре человека из «Шкоды»: водитель и пассажиры. Их личности устанавливаются.

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
ДТП Погибший в аварии Переславль-Залесский
