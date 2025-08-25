Есть погибшие: в Ярославской области после аварии загорелась легковушка

В аварии на трассе погибли три человека Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области три человека погибли в аварии с загоревшейся машиной. Все случилось 25 августа на дороге-обходе в районе Переславля-Залесского. По предварительным данным полиции, известно о трех погибших.

«Произошло ДТП с участием двух транспортных средств, в ходе которого один из автомобилей загорелся. В настоящее время имеются предварительные данные о трех погибших. Информация уточняется», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.

На данный момент возраст погибших, а также марки авто уточняются.

В районе аварии собирается пробка.

Машина после ДТП загорелась Источник: Яндекс. Карты

Обновление на 17:30 25 августа.