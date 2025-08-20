Подростки-блогеры устроили экстремальный заезд на мотоцикле по Ярославлю. Их задержали. Видео

Подростки на мотоцикле пытались скрыться от полиции Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В Ярославле задержали 14-летнего мотоциклиста, который пытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции. Об этом 20 августа сообщили в ГИБДД .

Погоня произошла ночью в центре города. Изначально внимание полицейских привлекло то, что мотоцикл был без регистрационных знаков, а пассажир находился на байке без шлема.

«Водителю был подан сигнал об остановке, однако нарушитель проигнорировал его и попытался скрыться. При этом пассажир мотоциклиста вел съемку происходящего на мобильный телефон», — рассказали в ГИБДД.

После непродолжительного преследования нарушитель попал в тупик, где его быстро задержали сотрудники ДПС.

Видео погони Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

При задержании выяснилось, что водителю мотоцикла всего 14 лет. Мотоцикл у нарушителя изъяли и поместили на специализированную стоянку. Информацию о самом подростке направили в подразделение по делам несовершеннолетних.