Подростки-блогеры устроили экстремальный заезд на мотоцикле по Ярославлю. Их задержали. Видео

Подростки-блогеры устроили экстремальный заезд на мотоцикле по Ярославлю. Их задержали. Видео

В полиции рассказали подробности происшествия

152
4 комментария
Подростки на мотоцикле пытались скрыться от полиции | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / TelegramПодростки на мотоцикле пытались скрыться от полиции | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Подростки на мотоцикле пытались скрыться от полиции

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В Ярославле задержали 14-летнего мотоциклиста, который пытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции. Об этом 20 августа сообщили в ГИБДД .

Погоня произошла ночью в центре города. Изначально внимание полицейских привлекло то, что мотоцикл был без регистрационных знаков, а пассажир находился на байке без шлема.

«Водителю был подан сигнал об остановке, однако нарушитель проигнорировал его и попытался скрыться. При этом пассажир мотоциклиста вел съемку происходящего на мобильный телефон», — рассказали в ГИБДД.

После непродолжительного преследования нарушитель попал в тупик, где его быстро задержали сотрудники ДПС.

Видео погони

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

При задержании выяснилось, что водителю мотоцикла всего 14 лет. Мотоцикл у нарушителя изъяли и поместили на специализированную стоянку. Информацию о самом подростке направили в подразделение по делам несовершеннолетних.

В Госавтоинспекции призвали родителей усилить контроль за досугом своих детей и доступностью для них транспорта.


Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Подростки Погоня ГИБДД Блогер
Комментарии
4
Гость
13 минут
Блогеров уже больше чем людей
Гость
10 минут
Кому-то из родителей не хватает денег, чтобы дать детям образование. А некоторые родители к учебному году дарят дитяти мотоцикл. Кстати. Не удивлюсь, если этот мотоцикл подросток приобрел самостоятельно. Путем вымогательства, рэкета , обычного воровства, мошенничества, грабежа.
Читать все комментарии
