БПЛА атаковали Волгоград. В городе загорелась больница

В ночь на 19 августа по Волгоградской области устроили массированную атаку БПЛА. Атаку отражали силы Минобороны РФ. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
«На юге города Волгограда в результате падения обломков БПЛА возникло возгорание кровли здания одного из корпусов больницы № 16 и на территории НПЗ. Для локализации и тушения возгораний на месте работают пожарные», — объяснил Бочаров через телеграм-канал администрации.
По предварительным данным, пострадавших нет. Пациентам больницы продолжат оказывать плановую помощь в условиях других отделений.
Что делать, если увидел беспилотник?
Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.
Нужно сообщить:
свои имя, фамилию и отчество;
адрес обнаружения беспилотника;
описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;
какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…
Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.
Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.
