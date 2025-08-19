БПЛА атаковали Волгоград. В городе загорелась больница

В аэропорту Волгограда вводили временные ограничения Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В ночь на 19 августа по Волгоградской области устроили массированную атаку БПЛА. Атаку отражали силы Минобороны РФ. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

«На юге города Волгограда в результате падения обломков БПЛА возникло возгорание кровли здания одного из корпусов больницы № 16 и на территории НПЗ. Для локализации и тушения возгораний на месте работают пожарные», — объяснил Бочаров через телеграм-канал администрации.

По предварительным данным, пострадавших нет. Пациентам больницы продолжат оказывать плановую помощь в условиях других отделений.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.