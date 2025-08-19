НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

пасмурно, без осадков

ощущается как +13

0 м/c,

 743мм 100%
Подробнее
0 Пробки
USD 80,43
EUR 94,09
Ремонт за 65 млн
Продлили время работы больницы
Кто зарабатывает на разрухе в Ярославле
Ярославскую область накроет грозой
Эвакуация в ТЦ
В Ярославле похолодает
Частные дома среди высоток
Смертельное ДТП на трассе М-8. Видео
Выплаты к 1 сентября
Где покататься на лошади в Ярославле
Происшествия БПЛА атаковали Волгоград. В городе загорелась больница

БПЛА атаковали Волгоград. В городе загорелась больница

Также пожар начался на территории НПЗ

232
Написать комментарий
В аэропорту Волгограда вводили временные ограничения | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUВ аэропорту Волгограда вводили временные ограничения | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В аэропорту Волгограда вводили временные ограничения

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В ночь на 19 августа по Волгоградской области устроили массированную атаку БПЛА. Атаку отражали силы Минобороны РФ. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

«На юге города Волгограда в результате падения обломков БПЛА возникло возгорание кровли здания одного из корпусов больницы № 16 и на территории НПЗ. Для локализации и тушения возгораний на месте работают пожарные», — объяснил Бочаров через телеграм-канал администрации.

По предварительным данным, пострадавших нет. Пациентам больницы продолжат оказывать плановую помощь в условиях других отделений.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

  • какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

Мы рассказывали, какие дроны использует Украина. Подробнее можете прочитать в нашем материале.

ПО ТЕМЕ
Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
Волгоград БПЛА Беспилотник Больница Пожар НПЗ
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Они там совсем берега потеряли». Журналист — о поездке в Египет двадцать лет спустя
Артем Краснов
Мнение
Чезабретта? Почему снятый для зумеров фильм «Иван Семенов. Первый поцелуй» оскорбляет самих зумеров
Мария Зиновьева
Мнение
«Вы играете в русскую рулетку». Стоит ли покупать продукты с бабушкиных лотков и что делать, если отравился — ответ адвоката
Александр Руф
Адвокат
Мнение
«Если рейс задерживают, нам всё равно платят»: стюардесса рассказала, сколько зарабатывает и как тратит
Анонимный автор
Мнение
Семья с двумя детьми вместо Турции поехала отдыхать в Дагестан. Сколько потратили и стоило ли оно того
Юлия Конева
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление