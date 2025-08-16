Смертельное ДТП: в Ярославской области автомобиль сбил женщину с ребенком

В Ярославской области машина влетела в пешеходов Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram, Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области автомобиль въехал в людей, переходящих дорогу. ДТП произошло 15 августа в 17:20 на федеральной трассе Р-132 «Золотое кольцо» в Некрасовском районе.

«По предварительной информации, 39-летняя женщина, управляя автомобилем „Шкода Октавия“, совершила наезд на двух пешеходов, переходивших дорогу в неустановленном месте — 59-летнюю и 7-летнего ребенка. В результате ДТП пешеход-женщина скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение», — сообщили в Госавтоинспекции Ярославской области.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Комментарий инспектора ДПС отделения Госавтоинспекции ОМВД России «Некрасовский» Ивана Повалихина Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В ГИДББ напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения и переходить проезжую часть только в установленных для этого местах.