Смертельное ДТП: в Ярославской области автомобиль сбил женщину с ребенком

Первые подробности происшествия

455
6 комментариев
В Ярославской области машина влетела в пешеходов | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram, Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области машина влетела в пешеходов | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram, Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области машина влетела в пешеходов

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram, Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области автомобиль въехал в людей, переходящих дорогу. ДТП произошло 15 августа в 17:20 на федеральной трассе Р-132 «Золотое кольцо» в Некрасовском районе.

«По предварительной информации, 39-летняя женщина, управляя автомобилем „Шкода Октавия“, совершила наезд на двух пешеходов, переходивших дорогу в неустановленном месте — 59-летнюю и 7-летнего ребенка. В результате ДТП пешеход-женщина скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение», — сообщили в Госавтоинспекции Ярославской области.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Комментарий инспектора ДПС отделения Госавтоинспекции ОМВД России «Некрасовский» Ивана Повалихина

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В ГИДББ напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения и переходить проезжую часть только в установленных для этого местах.

Напомним, 14 августа также на дороге Р-132 «Золотое кольцо» в Некрасовском районе Ярославской области легковушка насмерть сбила 36-летнего дорожного рабочего. Он выполнял работы на проезжей части. Мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
ДТП Погибла женщина Пострадал ребенок
Комментарии
6
Гость
38 минут
А если там нет перехода и что,надо нестись под 90,или возможно их откинуло от пешеходного перехода.В любом случае,автомобиль средство повышенной опастности и надо немного смотреть куда несешься.Раз не сумела затормозить и дорога хорошо просматривается,значит неслась с очень большой скоростью
Гость
46 минут
Женщину жалко. Хорошо хоть ребёнок жив. А могло бы быть иначе. Родители занимайтесь сами своими детками! Не сбагривайте на бабок и дедом!
Читать все комментарии
