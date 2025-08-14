НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия Умер до приезда скорой: в Ярославской области сбили насмерть дорожного рабочего

Первые подробности ДТП

В ДТП погиб дорожный рабочий | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU / Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram В ДТП погиб дорожный рабочий | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU / Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В ДТП погиб дорожный рабочий

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU / Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В Ярославской области легковушка сбила насмерть 36-летнего дорожного рабочего. ДТП произошло почти в четыре часа утра 14 августа на 37 километре дороги Р-132 «Золотое кольцо» в Некрасовском районе.

Как рассказали в Госавтоинспекции, 44-летний водитель «Рено» наехал на дорожника, который в этот момент был на проезжей части и выполнял работы. Мужчина получил серьезные травмы. Очевидцы вызвали скорую помощь, но пострадавший не дождался врачей.

«В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Выясняются все обстоятельства происшествия», — рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области.

Правоохранители рассказали подробности ДТП

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Ранее мы делали эксклюзивный репортаж из поселка Ишня в Ростовском городском округе, где насмерть сбили пятимесячную девочку. Водитель на мопеде влетел в родителей малышки, прогуливающихся с коляской. Местные жители рассказали, как они видят эту ситуацию, и кого винят в трагедии.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Сбил насмерть Дорожный рабочий Некрасовский район Госавтоинспекция ДТП
