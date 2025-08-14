Умер до приезда скорой: в Ярославской области сбили насмерть дорожного рабочего

В ДТП погиб дорожный рабочий Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU / Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В Ярославской области легковушка сбила насмерть 36-летнего дорожного рабочего. ДТП произошло почти в четыре часа утра 14 августа на 37 километре дороги Р-132 «Золотое кольцо» в Некрасовском районе.

Как рассказали в Госавтоинспекции, 44-летний водитель «Рено» наехал на дорожника, который в этот момент был на проезжей части и выполнял работы. Мужчина получил серьезные травмы. Очевидцы вызвали скорую помощь, но пострадавший не дождался врачей.

«В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Выясняются все обстоятельства происшествия», — рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области.

