«Доставили в больницу»: подробности пропажи мамы с пятью детьми в лесу в Ярославской области

«Доставили в больницу»: подробности пропажи мамы с пятью детьми в лесу в Ярославской области

Семью искали правоохранители, поисковые группы и волонтеры

420
1 комментарий
В Ярославской области спасли семью, пропавшую в лесу | Источник: Алексей Шутов / Vk.comВ Ярославской области спасли семью, пропавшую в лесу | Источник: Алексей Шутов / Vk.com

В Ярославской области спасли семью, пропавшую в лесу

Источник:

Алексей Шутов / Vk.com

Днем 15 августа маму с пятью детьми, пропавшими в Большесельском округе Ярославской области, нашли и вывели из леса.

«Состояние у всех хорошее. С мамой и детьми всё в порядке, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Сотрудники скорой медицинской помощи их проверили и осмотрели», — рассказал в разговоре с 76.RU глава Большесельского округа Алексей Шутов.

Пешая поисковая группа нашла маму с детьми в лесу около 13 часов дня. К 14:00–14:20 их вывели к штабу. По данным 76.RU, детям 4, 6, 7, 9 и 11 лет. Старший ребенок — племянник потерявшейся женщины.

«Сейчас семью доставили в Большесельскую центральную районную больницу, чтобы их проверить», — добавил глава округа.

По его информации, еще один ребенок потерявшейся женщины находился дома. Малышу три года. Его также доставили в больницу к семье.

Как семья потерялась в лесу?

По данным главы Большесельского округа, семья ушла гулять в лес около 12 часов дня 14 августа. Так и заблудилась там.

«Они заблудились. Ночью сотрудники полиции применили СГУ (громкоговорящие устройства. — Прим. ред.). Глава семейства вышел к сотрудникам полиции, а жене с детьми сказал оставаться на месте, что вернется к ним. После он не мог вспомнить, где их оставил», — рассказал в беседе 76.RU Алексей Шутов.

К утру 15 августа к поискам потерянной семьи были привлечены сотрудники правоохранительных органов, поисково-спасательные службы, егеря и волонтеры.

Все подробности о ЧП собираем в онлайн-трансляции.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Гость
21 минута
Батя чёткий. Буквально опора для семьи )))
