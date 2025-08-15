Ищут с помощью БПЛА: в лесу в Ярославской области пропала мать с пятью детьми

В Ярославской области ищут пропавшую мать с пятью детьми Источник: Алексей Шутов / Vk.com

В Большесельском округе Ярославской области в лесу заблудилась семья — мать и пятеро несовершеннолетних детей. Информация об этом появилась утром 15 августа.

Как сообщает глава Большесельского округа Алексей Шутов, семья пропала в деревне Высоково.

«Мною незамедлительно был создан штаб и организованы поисковые мероприятия. В поисковой операции задействованы все необходимые ресурсы и силы: сотрудники администрации округа, полиции, МЧС России, спасатели „ЯРСПАСа“, „ЛизаАлерт“, волонтеры и егеря», — написал в соцсетях Алексей Шутов.

Органищована поисковая группа Источник: Алексей Шутов / Vk.com

Поиски продолжаются без перерыва: спасатели тщательно прочёсывают каждый участок леса. Для повышения эффективности задействованы беспилотники и поисковые собаки.

Как уточнили 76.RU в полиции, первая информация об их пропаже поступила около часа ночи 15 августа.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавших или может помочь в поисках, просят незамедлительно сообщить об этом в администрацию Большесельского округа или в ближайшее отделение полиции.