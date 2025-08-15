НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Блуждают в лесу: что известно о пропаже матери с пятью детьми в Ярославской области. Онлайн-трансляция

Блуждают в лесу: что известно о пропаже матери с пятью детьми в Ярославской области. Онлайн-трансляция

Фото и видео с места

313
2 комментария

Утром 15 августа стало известно о пропаже матери с пятью детьми в лесу в Большесельском районе Ярославской области. Рядом с деревней Высоково, откуда предположительно они и потерялись, организована спасательно-поисковая бригада.

В этой онлайн-трансляции собираем всю информацию о ЧП.

Кристина Геворкян
Блуждают в лесу: что известно о пропаже матери с пятью детьми в Ярославской области. Онлайн-трансляция | Источник: Алексей Шутов / Vk.com
Источник: Алексей Шутов / Vk.com
Источник: Алексей Шутов / Vk.com
+1
Источник: Алексей Шутов / Vk.com

К поискам потерянной семьи привлечены сотрудники правоохранительных органов, поисково-спасательные службы, егеря и волонтеры.

Обсудить
Кристина Геворкян

Как уточнили 76.RU в полиции, первая информация о пропаже матери с детьми в МВД поступила около часа ночи 15 августа.

Обсудить
Кристина Геворкян

Ищут с помощью БПЛА

О пропаже семьи сообщил глава Большесельского района Алексей Шутов.

«Мною незамедлительно был создан штаб и организованы поисковые мероприятия. В поисковой операции задействованы все необходимые ресурсы и силы: сотрудники администрации округа, полиции, МЧС России, спасатели „ЯРСПАСа“, „ЛизаАлерт“, волонтёры и егеря», — написал в соцсетях Алексей Шутов.

Поиски продолжаются без перерыва: спасатели тщательно прочёсывают каждый участок леса. Для повышения эффективности задействованы беспилотники и поисковые собаки.

Обсудить
Кристина Геворкян
Семья Пропажа Большесельский район
Комментарии
2
Гость
14 минут
Вспомнилась сказка про Гензеля и Гретель.
Читать все комментарии
