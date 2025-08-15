Блуждают в лесу: что известно о пропаже матери с пятью детьми в Ярославской области. Онлайн-трансляция

Утром 15 августа стало известно о пропаже матери с пятью детьми в лесу в Большесельском районе Ярославской области. Рядом с деревней Высоково, откуда предположительно они и потерялись, организована спасательно-поисковая бригада.
В этой онлайн-трансляции собираем всю информацию о ЧП.
К поискам потерянной семьи привлечены сотрудники правоохранительных органов, поисково-спасательные службы, егеря и волонтеры.
Как уточнили 76.RU в полиции, первая информация о пропаже матери с детьми в МВД поступила около часа ночи 15 августа.
Ищут с помощью БПЛА
О пропаже семьи сообщил глава Большесельского района Алексей Шутов.
«Мною незамедлительно был создан штаб и организованы поисковые мероприятия. В поисковой операции задействованы все необходимые ресурсы и силы: сотрудники администрации округа, полиции, МЧС России, спасатели „ЯРСПАСа“, „ЛизаАлерт“, волонтёры и егеря», — написал в соцсетях Алексей Шутов.
Поиски продолжаются без перерыва: спасатели тщательно прочёсывают каждый участок леса. Для повышения эффективности задействованы беспилотники и поисковые собаки.