Блуждают в лесу: что известно о пропаже матери с пятью детьми в Ярославской области. Онлайн-трансляция

Утром 15 августа стало известно о пропаже матери с пятью детьми в лесу в Большесельском районе Ярославской области. Рядом с деревней Высоково, откуда предположительно они и потерялись, организована спасательно-поисковая бригада.

В этой онлайн-трансляции собираем всю информацию о ЧП.