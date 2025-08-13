НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

0 м/c,

 753мм 68%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,87
EUR 92,86
Ребёнок выпал с 12 этажа
Незрячего не впустили в монастырь
Откроется новая школа. Фото
Как выглядит сквер 950-летия Ярославля
Переезд Минобра
Откроют офисы в памятнике
Пожар на предприятии
До какого числа можно поступить на платку
Ярославцы - о платных парковках
Где остались места в 10-е классы
Происшествия Выпал с 12-го этажа: стало известно, в каком состоянии ребенок после ЧП в спальном районе Ярославля

Выпал с 12-го этажа: стало известно, в каком состоянии ребенок после ЧП в спальном районе Ярославля

Мальчика госпитализировали

733
1 комментарий
Стало известно о состоянии мальчика, который выпал из окна | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUСтало известно о состоянии мальчика, который выпал из окна | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Стало известно о состоянии мальчика, который выпал из окна

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В ярославском Министерстве здравоохранения рассказали, в каком состоянии находится трехлетний мальчик, выпавший из окна 12-этажки. Напомним, происшествие случилось вечером 12 августа в одном из домов на улице Нефтяников в Красноперекопском районе.

«Ребенок доставлен в областную детскую клиническую больницу. Его состояние оценивается как тяжелое. Врачи делают всё возможное для его спасения», — сообщили в Министерстве здравоохранения.

Известно, что семья ребенка благополучная и многодетная. Ранее на родителей ребенка не поступали жалобы. По словам источника 76.RU, семья совсем недавно переехала в новую квартиру.

«Ситуация стандартная: ребенок забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку», — рассказал ранее наш собеседник.

В УМВД по Ярославской области начали проверку.

ПО ТЕМЕ
Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Ребенок
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
16 минут
Прокуратура возбудилась по статье 5.35 КоАП РФ?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Я устал, я ухожу. Как уволиться по собственному желанию и не подставиться под удар: три подводных камня
Кирилл Балицкий
Мнение
Дракон в пещере, источники и Лермонтов. Студентка — о том, за что любят Кавказские Минеральные Воды
Ангелина Скобелева
Мнение
Вместо учениц — старухи? Чем плоха новая школьная форма по ГОСТу
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
Семья с двумя детьми вместо Турции поехала отдыхать в Дагестан. Сколько потратили и стоило ли оно того
Юлия Конева
Мнение
«Без диплома ты будешь носить кофе людям с дипломом»: журналист — о том, почему «вышка» переоценена и бесполезна
Екатерина Чижик
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление