Выпал с 12-го этажа: стало известно, в каком состоянии ребенок после ЧП в спальном районе Ярославля

Стало известно о состоянии мальчика, который выпал из окна Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В ярославском Министерстве здравоохранения рассказали, в каком состоянии находится трехлетний мальчик, выпавший из окна 12-этажки. Напомним, происшествие случилось вечером 12 августа в одном из домов на улице Нефтяников в Красноперекопском районе.

«Ребенок доставлен в областную детскую клиническую больницу. Его состояние оценивается как тяжелое. Врачи делают всё возможное для его спасения», — сообщили в Министерстве здравоохранения.

Известно, что семья ребенка благополучная и многодетная. Ранее на родителей ребенка не поступали жалобы. По словам источника 76.RU, семья совсем недавно переехала в новую квартиру.

«Ситуация стандартная: ребенок забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку», — рассказал ранее наш собеседник.