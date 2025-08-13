«Выехали экстренные службы»: в Ярославле 3-летний мальчик выпал из окна на 12 этаже

В Ярославле ребенок выпал из окна Источник: Яндекс.Карты

В Ярославле трехлетний мальчик выпал из окна на 12 этаже. Происшествие случилось вечером 12 августа в одном из домов на улице Нефтяников в Красноперекопском районе.

«По словам очевидцев с 12-го этажа выпал ребёнок, 4 года. Живой. Надеемся малышу окажут всю необходимую помощь. На место выехали экстренные службы», — написали в группе «Свободный Ярославль 2.0» во «Вконтакте».

В управлении МВД по Ярославской области рассказали, что после инцидента мальчика госпитализировали.

«Проводится проверка», — уточнили правоохранители.

Известно, что семья ребенка благополучная и многодетная. Ранее на родителей ребенка не поступали жалобы. По словам источника 76.RU, семья совсем недавно переехала в новую квартиру, оборудовать окна как следует не успели.

«Ситуация стандартная: ребенок забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку», — рассказал наш собеседник.