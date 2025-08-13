НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +17

3 м/c,

с-з.

 752мм 83%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,87
EUR 92,86
Ребёнок выпал с 12 этажа
Незрячего не впустили в монастырь
Откроется новая школа. Фото
Как выглядит сквер 950-летия Ярославля
Переезд Минобра
Откроют офисы в памятнике
Пожар на предприятии
До какого числа можно поступить на платку
Ярославцы - о платных парковках
Где остались места в 10-е классы
Происшествия «Выехали экстренные службы»: в Ярославле 3-летний мальчик выпал из окна на 12 этаже

«Выехали экстренные службы»: в Ярославле 3-летний мальчик выпал из окна на 12 этаже

Что сейчас с ребенком

1 030
7 комментариев
В Ярославле ребенок выпал из окна | Источник: Яндекс.КартыВ Ярославле ребенок выпал из окна | Источник: Яндекс.Карты

В Ярославле ребенок выпал из окна

Источник:

Яндекс.Карты

В Ярославле трехлетний мальчик выпал из окна на 12 этаже. Происшествие случилось вечером 12 августа в одном из домов на улице Нефтяников в Красноперекопском районе.

«По словам очевидцев с 12-го этажа выпал ребёнок, 4 года. Живой. Надеемся малышу окажут всю необходимую помощь. На место выехали экстренные службы», — написали в группе «Свободный Ярославль 2.0» во «Вконтакте».

В управлении МВД по Ярославской области рассказали, что после инцидента мальчика госпитализировали.

«Проводится проверка», — уточнили правоохранители.

Известно, что семья ребенка благополучная и многодетная. Ранее на родителей ребенка не поступали жалобы. По словам источника 76.RU, семья совсем недавно переехала в новую квартиру, оборудовать окна как следует не успели.

«Ситуация стандартная: ребенок забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку», — рассказал наш собеседник.

Мы запросили в региональном Министерстве здравоохранения информацию о состоянии ребенка. Процессуальную проверку также проводят сотрудники СУ СКР по Ярославской области.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Упал с высоты Ребенок Полиция Минздрав
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED3
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
20 минут
"В Ярославле трехлетнего мальчика..." Далее по тексту 4 года. Справил секунды рождения? Или год падал?
Гость
17 минут
12 ЭТАЖ , МАЛЕНЬКИЙ РЕБЁНОК, КАКАЯ МОСКИТНАЯ СЕТКА, РОДИТЕЛИ ВЫ О ЧЁМ ДУМАЕТЕ, ЗДЕСЬ ТОЛЬКО КОНТРОЛЬ И НА ПРОВЕТРИВАНИЕ
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Стоит научиться жить в реальном мире». Почему власти не могут остановить рост цен — и так ли он страшен на самом деле
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
Дракон в пещере, источники и Лермонтов. Студентка — о том, за что любят Кавказские Минеральные Воды
Ангелина Скобелева
Мнение
«Меньше 100 000 не получал». Фельдшер скорой помощи честно рассказал о своей работе
Анонимный автор
Мнение
Вместо учениц — старухи? Чем плоха новая школьная форма по ГОСТу
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
«Думала, рабство уже давно отменили. Как же я ошибалась»: россиянка — о волонтерстве в отеле в Черногории
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление