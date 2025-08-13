Незрячего блогера не впустили в Толгский монастырь в Ярославле с собакой-поводырем. Видео

Незрячего блогера не пустили в монастырь Источник: zrenie_net / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Незрячего блогера Артема Кирьянова из Ярославля не впустили в Толгский монастырь с собакой-поводырем. По словам инфлюенсера, инцидент случился в 24 июля 2025 года.

Собака-поводырь — это специально обученное животное, которое помогает человеку с полной или частичной потерей зрения безопасно и самостоятельно передвигаться.

К Артему в гости приехала приятельница, и он решил на прогулку повести ее в Толгский женский монастырь. Правда, проблемы возникли прямо на входе на территорию обители.

«Не дойдя даже до входа, пока мы прогуливались от нового красивого причала до ворот монастыря, к нам подошел сотрудник охраны и попросил покинуть данное место с собакой-проводником. На территорию монастыря и подавно сказал, что не пустит», — рассказал у себя в соцсетях Артем Кирьянов.

Видео с переговоров с охранником, запретившим блогеру гулять с собакой-поводырем у монастыря Источник: zrenie_net / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Блогер отмечает, что без собаки-проводника не может передвигаться. Оставлять ее одну он не стал. В итоге пришлось ждать у машины, пока гости Артема прогуливались по монастырю.

«На объяснение того, что мы незрячие, а это не просто собака, а собака-проводник, и при себе имеем все документы, подтверждающие ее статус, а также упоминание 181-го федерального закона „О социальной защите инвалидов в Российской Федерации“, связавшись со старшим по рации, нам всё равно было отказано в доступе на территорию. Причем в сам храм мы заходить не собирались и предупредили об этом охранника несколько раз», — добавил Артем Кирьянов.

Ярославца расстроила сложившаяся ситуация, и сейчас он хочет выяснить, действительно ли он не имел права с собакой-проводником гулять у монастыря и заходить на его территорию.

Ведь по документам собака-проводник не является просто собакой, а числится как техническое средство реабилитации незрячего человека, что приравнивается к его белой трости или другим средствам реабилитации. Хочется разобраться в данной ситуации. Артем Кирьянов блогер