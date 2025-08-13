Незрячего блогера не впустили в Толгский монастырь в Ярославле с собакой-поводырем. Видео

Незрячего блогера Артема Кирьянова из Ярославля не впустили в Толгский монастырь с собакой-поводырем. По словам инфлюенсера, инцидент случился в 24 июля 2025 года.
Собака-поводырь — это специально обученное животное, которое помогает человеку с полной или частичной потерей зрения безопасно и самостоятельно передвигаться.
К Артему в гости приехала приятельница, и он решил на прогулку повести ее в Толгский женский монастырь. Правда, проблемы возникли прямо на входе на территорию обители.
«Не дойдя даже до входа, пока мы прогуливались от нового красивого причала до ворот монастыря, к нам подошел сотрудник охраны и попросил покинуть данное место с собакой-проводником. На территорию монастыря и подавно сказал, что не пустит», — рассказал у себя в соцсетях Артем Кирьянов.
Блогер отмечает, что без собаки-проводника не может передвигаться. Оставлять ее одну он не стал. В итоге пришлось ждать у машины, пока гости Артема прогуливались по монастырю.
«На объяснение того, что мы незрячие, а это не просто собака, а собака-проводник, и при себе имеем все документы, подтверждающие ее статус, а также упоминание 181-го федерального закона „О социальной защите инвалидов в Российской Федерации“, связавшись со старшим по рации, нам всё равно было отказано в доступе на территорию. Причем в сам храм мы заходить не собирались и предупредили об этом охранника несколько раз», — добавил Артем Кирьянов.
Ярославца расстроила сложившаяся ситуация, и сейчас он хочет выяснить, действительно ли он не имел права с собакой-проводником гулять у монастыря и заходить на его территорию.
Ведь по документам собака-проводник не является просто собакой, а числится как техническое средство реабилитации незрячего человека, что приравнивается к его белой трости или другим средствам реабилитации. Хочется разобраться в данной ситуации.
Редакция 76.RU запросила комментарий по поводу случившегося в пресс-службе Ярославской епархии. В ближайшие дни нам пообещали подготовить ответ. Опубликуем его, как только получим.