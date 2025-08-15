НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Можно было бы пустить»: в Толгском монастыре Ярославля прокомментировали скандал с незрячим блогером

«Можно было бы пустить»: в Толгском монастыре Ярославля прокомментировали скандал с незрячим блогером

Ранее его не пустили на территорию обители

3 комментария
Незрячего блогера не пустили в монастырь | Источник: zrenie_net / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Незрячего блогера не пустили в монастырь

Источник:

zrenie_net / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В Толгском монастыре Ярославля прокомментировали инцидент с незрячим блогером Артемом Кирьяновым, которого 24 июля 2025 года не пустили на территорию обители, поскольку он был с собакой-поводырем.

По словам Артема, он планировал показать монастырь своим гостям из Москвы и прогуляться по его территории, но у входа их остановил сотрудник охраны. Оставить собаку без присмотра он не мог: животное стоит около полутора миллионов рублей, и хозяин несет за него полную ответственность. В результате блогер остался ждать подругу снаружи.

«Мы так-то не впускаем с собаками. Но ради такого исключительного случая, наверное, можно было бы пустить, раз такое дело. В первый раз с таким столкнулись, видимо охрана тоже растерялась как-то», — прокомментировала ситуацию 76.RU сестра монастыря.

Видео с переговоров с охранником, запретившим блогеру гулять с собакой-поводырем у монастыря

Источник:

zrenie_net / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Артем Кирьянов сообщил, что написал заявление в прокуратуру. Ему важно отстоять свои права. В ведомстве подтвердили 76.RU, что получили заявление от Артема Кирьянова и начали проверку по факту произошедшего.

Комментарий юриста

Чтобы выяснить юридическую сторону вопроса, мы обратились к юристу Тимуру Валиярову.

Он напомнил, что федеральный закон «О социальной защите инвалидов» обязывает государственные и муниципальные органы, а также любые организации создавать условия для беспрепятственного доступа людей с инвалидностью — в том числе с собаками-поводырями — к жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, где расположены физкультурно-спортивные, культурные и другие организации, а также к местам отдыха и предоставляемым в них услугам.

Кроме того, юрист отметил, что в действующем законодательстве нет прямого упоминания о религиозных объектах:

«Как я понимаю, монастырь не входит ни в одну из вышеперечисленных категорий. Увы, законодатель не считает, что необходимо гарантировать возможность посещения монастырей инвалидам с собакой-поводырем», — отметил 76.RU Тимур Валияров.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Монастырь Незрячий Собака-поводырь
Комментарии
Гость
15 минут
Странно, без всякого предупреждения администрации монастыря по возможным вариантам сопровождения незрячего блогера, который хотел показать территорию монастыря своим гостям. И самое главное сразу жалоба в прокуратуру! Что то происходит непонятное у нас в обществе. Главное жалоба и отстаивание "своих" прав. А как права других людей, в том числе насельниц и паломников, которые постоянно трудятся по восстановлению духовной обители. Посмотрите, что было в этом монастыре в 1980-1998 г.г., что-то ни кто не отстаивал свои права, а трудился для восстановления данного объекта культурного наследия.
Гость
27 минут
А когда собака поводырь гадит, то кто за ней убирает, слепой?
Читать все комментарии
