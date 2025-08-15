«Можно было бы пустить»: в Толгском монастыре Ярославля прокомментировали скандал с незрячим блогером

Незрячего блогера не пустили в монастырь Источник: zrenie_net / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В Толгском монастыре Ярославля прокомментировали инцидент с незрячим блогером Артемом Кирьяновым, которого 24 июля 2025 года не пустили на территорию обители, поскольку он был с собакой-поводырем.

По словам Артема, он планировал показать монастырь своим гостям из Москвы и прогуляться по его территории, но у входа их остановил сотрудник охраны. Оставить собаку без присмотра он не мог: животное стоит около полутора миллионов рублей, и хозяин несет за него полную ответственность. В результате блогер остался ждать подругу снаружи.

«Мы так-то не впускаем с собаками. Но ради такого исключительного случая, наверное, можно было бы пустить, раз такое дело. В первый раз с таким столкнулись, видимо охрана тоже растерялась как-то», — прокомментировала ситуацию 76.RU сестра монастыря.

Видео с переговоров с охранником, запретившим блогеру гулять с собакой-поводырем у монастыря Источник: zrenie_net / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Артем Кирьянов сообщил, что написал заявление в прокуратуру. Ему важно отстоять свои права. В ведомстве подтвердили 76.RU, что получили заявление от Артема Кирьянова и начали проверку по факту произошедшего.

Комментарий юриста

Чтобы выяснить юридическую сторону вопроса, мы обратились к юристу Тимуру Валиярову.

Он напомнил, что федеральный закон «О социальной защите инвалидов» обязывает государственные и муниципальные органы, а также любые организации создавать условия для беспрепятственного доступа людей с инвалидностью — в том числе с собаками-поводырями — к жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, где расположены физкультурно-спортивные, культурные и другие организации, а также к местам отдыха и предоставляемым в них услугам.

Кроме того, юрист отметил, что в действующем законодательстве нет прямого упоминания о религиозных объектах: