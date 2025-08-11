НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +14

1 м/c,

южн.

 750мм 94%
Подробнее
2 Пробки
USD 79,78
EUR 92,88
Открыл бизнес с глухой деревне
Новый микрорайон с высотками
Сгорел в машине
Афиша на выходные
Сократят предприятия
Антирейтинг качества дорог
Стоимость платных парковок
Новостройка без горячей воды
Ищут новое место под кладбище
Происшествия Атаки БПЛА Главная цель — промышленные предприятия: несколько человек погибли во время атаки беспилотников на РФ

Главная цель — промышленные предприятия: несколько человек погибли во время атаки беспилотников на РФ

Раненым оказывают помощь

82
1 комментарий
Семьям погибших при атаке обещали оказать поддержку | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU Семьям погибших при атаке обещали оказать поддержку | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Семьям погибших при атаке обещали оказать поддержку

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Беспилотники атаковали несколько регионов России. Есть погибшие и пострадавшие. Рассказываем, что известно об ударах по РФ к этому часу.

Украинские дроны атаковали две промышленные зоны в Нижегородской области, их целью стали предприятия, написал в своем Telegram-канале глава региона Глеб Никитин. К сожалению, жертв и повреждений избежать не удалось.

«Один сотрудник погиб на месте, двое пострадавших доставлены в больницу. Родным и близким погибшего — мои соболезнования. Окажем необходимую помощь семье», — пообещал Никитин.

Росавиация объявила о введении ограничений в аэропорту Нижнего Новгорода.

Тульскую область тоже атаковали беспилотники. Как сообщил глава региона Дмитрий Миляев, есть погибшие и раненые.

«В результате воздушного налета на одном из гражданских предприятий Тулы два человека погибли. Трое получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщил губернатор.

В Брянской области тоже не обошлось без последствий. 

«В результате падения сбитого БПЛА, к сожалению, ранения получила мирная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», — рассказал глава Брянской области Александр Богомаз.

Позже стало известно еще об одном пострадавшем. Мужчину доставили в больницу.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о трех беспилотниках, летевших на столицу. Их сбили. На месте работают специалисты экстренных служб.

В Белгородской и Воронежской областях предупреждали об опасности атаки БПЛА. О последствиях пока неизвестно. Всего за ночь уничтожили 32 украинских дрона, сообщили в Минобороны.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Атака беспилотника Нижегородская область Тульская область Брянская область
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Инженер1
1 минута
А ещё сегодня 11 летний юбилей ! Ровно 11 лет назад РФ ввела продуктовые санкции против коллективного Запада. Давят бульдозерами еду сейчас?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Фанаты старого Marvel, крепитесь… Почему фильм «Фантастическая четверка: Первые шаги» — это сплошное разочарование
Мария Зиновьева
Мнение
«Меньше 100 000 не получал». Фельдшер скорой помощи честно рассказал о своей работе
Анонимный автор
Мнение
«Стоит научиться жить в реальном мире». Почему власти не могут остановить рост цен — и так ли он страшен на самом деле
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
Учитель начальных классов рассказал, почему на самом деле молодые педагоги увольняются из школ
Сергей Кукушкин
Учитель из Екатеринбурга
Мнение
«Как изменились поезда, вау!» мама из Самары — о плюсах и минусах путешествия на поезде
Александра Исмайлова
журналист
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление