Главная цель — промышленные предприятия: несколько человек погибли во время атаки беспилотников на РФ

Семьям погибших при атаке обещали оказать поддержку Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Беспилотники атаковали несколько регионов России. Есть погибшие и пострадавшие. Рассказываем, что известно об ударах по РФ к этому часу.

Украинские дроны атаковали две промышленные зоны в Нижегородской области, их целью стали предприятия, написал в своем Telegram-канале глава региона Глеб Никитин. К сожалению, жертв и повреждений избежать не удалось.

«Один сотрудник погиб на месте, двое пострадавших доставлены в больницу. Родным и близким погибшего — мои соболезнования. Окажем необходимую помощь семье», — пообещал Никитин.

Росавиация объявила о введении ограничений в аэропорту Нижнего Новгорода.

Тульскую область тоже атаковали беспилотники. Как сообщил глава региона Дмитрий Миляев, есть погибшие и раненые.

«В результате воздушного налета на одном из гражданских предприятий Тулы два человека погибли. Трое получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщил губернатор.

В Брянской области тоже не обошлось без последствий.

«В результате падения сбитого БПЛА, к сожалению, ранения получила мирная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», — рассказал глава Брянской области Александр Богомаз.

Позже стало известно еще об одном пострадавшем. Мужчину доставили в больницу.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о трех беспилотниках, летевших на столицу. Их сбили. На месте работают специалисты экстренных служб.