НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +14

0 м/c,

 753мм 82%
Подробнее
2 Пробки
USD 79,78
EUR 92,88
Сократят предприятия
Антирейтинг качества дорог
Стоимость платных парковок
Афиша на выходные
Проблемы со сливочным маслом
Загорелся магазин
Обрушится гроза
Новостройка без горячей воды
Ищут новое место под кладбище
Врач пострадал в ДТП
Происшествия Подробности Люди рухнули в воду: появилось видео, как в Нальчике оборвалась канатная дорога

Люди рухнули в воду: появилось видео, как в Нальчике оборвалась канатная дорога

В больнице оказалось восемь человек

311
3 комментария

На кадрах видно, как рвутся тросы фуникулера

Источник:

SHOT / Telegram

Появилось видео с моментом обрушения канатной дороги в Нальчике. Тросы оборвались, и люди упали вниз с высоты в несколько метров. Большая часть пострадавших оказалась в воде.

По последним данным Минздрава Республики, пострадало восемь человек. Погибших нет. Спасательные работы завершены.

«Всего на канатной дороге находился 21 человек. Поисково-спасательными и пожарно-спасательными подразделениями МЧС России осуществлена эвакуация 13 человек», — сообщили спасатели.

Предварительной причиной обрыва стал износ канатной дороги. В Следственном комитете КБР возбудили уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда).

Канатная дорога соединяет Атажукинский сад с вершиной горы Малая Кизиловка, где находится ресторан-смотровая. Построенная в 1968 году, она стала одной из главных туристических достопримечательностей города. Протяженность линии — около 660 метров, перепад высот — порядка 80 метров.

ПО ТЕМЕ
Анастасия МоденоваАнастасия Моденова
Анастасия Моденова
Ночной корреспондент
Нальчик Кабардино-Балкария МЧС Канатная дорога
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Инженер1
21 минута
Виноваты иноагенты, Ютуб и Л.И. Брежнев!
Гость
19 минут
Был у меня один знакомый мальчик, он ездил побираться в город Нальчик.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Верхние мстят нижним? Пассажирка рассказала о своем кошмаре в поезде до Сочи
Оксана Витязь
Журналист
Мнение
«Разные цены для туристов и местных»: российская туристка рассказала, как отдохнула в Грузии и сколько потратила
Тома Минадзе
корреспондент
Мнение
Вместо учениц — старухи? Чем плоха новая школьная форма по ГОСТу
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
12 часов стояли на жаре с тысячами фанатов. Россиянка отправилась в Грузию на концерт Тимберлейка, отдав 200 тысяч за детскую мечту
Анна Дьячкова
Мнение
«Выглядит оплеухой от АВТОВАЗа». Обсуждаем цену новой Lada Iskra и риски провала проекта
Артем Краснов
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление