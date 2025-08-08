Люди рухнули в воду: появилось видео, как в Нальчике оборвалась канатная дорога

Появилось видео с моментом обрушения канатной дороги в Нальчике. Тросы оборвались, и люди упали вниз с высоты в несколько метров. Большая часть пострадавших оказалась в воде.
По последним данным Минздрава Республики, пострадало восемь человек. Погибших нет. Спасательные работы завершены.
«Всего на канатной дороге находился 21 человек. Поисково-спасательными и пожарно-спасательными подразделениями МЧС России осуществлена эвакуация 13 человек», — сообщили спасатели.
Предварительной причиной обрыва стал износ канатной дороги. В Следственном комитете КБР возбудили уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда).
Канатная дорога соединяет Атажукинский сад с вершиной горы Малая Кизиловка, где находится ресторан-смотровая. Построенная в 1968 году, она стала одной из главных туристических достопримечательностей города. Протяженность линии — около 660 метров, перепад высот — порядка 80 метров.