Десятки захваченных населенных пунктов, сотни погибших: как прошел год после начала боев на границе Курской области

От многих домов ничего не осталось Источник: Алексей Смирнов / Telegram

Год назад, 6 августа, начались бои на границе Курской области и Украины. Они перешли вглубь российского региона, часть из которого была захвачена. Спустя год вспоминаем, как это было, с чем столкнулись люди и как всё закончилось.

Атака началась 6 августа 2024 года. На территории региона ввели режим ЧС федерального характера и каждый день по несколько раз объявляли ракетную опасность.

Путин собрал совещание из-за ситуации в Курской области Источник: Кремль. Новости / Telegram

Сначала Курскую область атаковали множеством дронов, а потом проникли туда на танках и бронемашинах из Сумской области. Как уточнил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, в наступательной операции участвовали порядка тысячи солдат ВСУ.

Так выглядят дома после атаки БПЛА Источник: Gubernator_46 / Telegram

Их первой целью стал Суджанский район, который находится всего в девяти километрах от границы с Украиной.

Местные жители рассказывали, что никто сначала не понял, что происходит, и многие не среагировали сразу: город долго обстреливали, и жители уже привыкли к прилетам дронов.

«С трех часов ночи сирена была — ракетная опасность. А выстрелы начались примерно в 03:10, — рассказала „Фонтанке“ жительница Суджи. — Шум сначала как обычно: бах-бах-бах. Но начал усиливаться и усиливаться, и уже к утру было понятно, что это совсем не просто бахи».

Буквально за пару часов масштабы наступления оказались еще шире. ВСУ удалось взять контроль над 28 населенными пунктами.

Основные действия разворачивались ночью и утром, когда жители еще спали. Люди просыпались от ударов, вызванных обстрелами. Местным жителям пришлось эвакуироваться на более безопасные территории.

«Ты себя чувствуешь настолько беззащитным. Никто не понимает, сможет ли кто-то вообще когда-нибудь вернуться домой и будет ли куда возвращаться, потому что разбито очень много», — поделилась жительница Курской области с MSK1.RU в первые дни после вторжения.

Как выглядела Суджа в первые дни после вторжения Источник: Городские медиа

Люди уезжали буквально под огнем, рискуя жизнью. Но оставаться было еще опаснее, хотя находились и такие люди. В основном они рассчитывали, что всё продлится недолго.

«Мы до последнего надеялись [что всё окончится быстро]. Мы сначала вывезли детей в Курск, к знакомым. Мы возвратились к себе домой, в Большой Солдатский, ночевали дома. Ездили так же на работу. Пытались. Было не то что бы опасно… Просто может лететь ракета, ее собьют, и эти обломки прилетят [по нам]. Мы не хотели оставлять свой дом. И до сих пор мы не хотим его оставлять», — рассказала Ольга корреспонденту 161.RU из пункта временного размещения в первые дни.

Среди уехавших многие пострадали. Один из них — военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, который освещал события в регионе. 7 августа появились сообщения о его смерти. Однако оказалось, что военкор выжил. 8 августа его доставили в курскую больницу с ожогами и травмой головы.

В эфире рассказали об ударе дрона по машине Поддубного Источник: «Россия 24»

«Всё будет хорошо. Прекрасные врачи. В общем, делают на отлично свою работу. Спасибо, что вы за меня переживаете. Я за вас всегда тоже переживаю. Мы обязательно победим. Победа будет за нами! Всё хорошо», — сообщил Поддубный.

8 августа президент России Владимир Путин провел встречу с главой региона. Тогда эту должность занимал Алексей Смирнов. Губернатор заверил, что после вторжения сразу собрали оперативный штаб и начали работу над вывозом людей с приграничных территорий.

Встреча Путина с врио губернатора Курской области Источник: Кремль. Новости / Telegram

Но сделать это было проблематично из-за постоянных атак. Постепенно работу по эвакуации людей наладили, жителей перевозили в автобусах и на поездах.

Жители Курской области переживали не только атаки беспилотников, но и удары ракетами по жилым домам.

Дом в Курске после падения сбитой ракеты Источник: Kurskpressa / Telegram

Например, 20 декабря прошлого года по городу Рыльску Курской области нанесли удар 10 ракетами M142 HIMARS. Тогда погибли пять человек, а еще 12 граждан, в том числе ребенок, получили ранения. Под удар попали местные ДК, школа, колледж и другие социальные объекты. 25 декабря Украина нанесла еще один удар шестью такими же ракетами по гражданской инфраструктуре города Льгова, в результате чего три мирных жителя погибли.

Жители сняли последствия атаки по местному ДК Источник: Типичный Рыльск / Telegram

В апреле уже 2025 года прошла массированная атака по Курску с помощью 107 беспилотников. Погиб мирный житель, еще девять человек пострадали. Дроны повредили жилые дома, объекты инфраструктуры, в том числе здание станции скорой медицинской помощи.

Для поддержки населения назначили выплаты для получивших ущерб от атак ВСУ. Также пострадавшие из тех областей, где ввели режим ЧС, могли дополнительно получить единовременные выплаты в размере 15 тысяч рублей и при утрате имущества — 150 тысяч рублей.

Путин призвал регионы включаться в оказание помощи Курской области. Они направили своих медиков, начали размещать у себя на территории людей, которые были вынуждены были покинуть дома.

Все переживали за Курскую область Источник: Kurskadm / Telegram

Кроме обстрелов, всё это время ВСУ не оставляли попыток прорыва. Но 11 сентября, спустя чуть больше месяца после начала боев, генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что российские военные смогли вернуть под контроль около десяти населенных пунктов в Курской области.

12 сентября эту информацию подтвердило Минобороны. Как отметили в ведомстве, были освобождены Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь. Это и можно считать переломным моментом для Курской области. Постепенно российские военные вернули все территории и освободили регион.

Немаловажную роль в освобождении Курской области сыграли военные из КНДР. Решение об их отправке в приграничный регион РФ принял глава государства Ким Чен Ын, который счел, что сложившаяся ситуация подпадает под действие статьи 4 Договора о всестороннем стратегическом партнерстве с РФ.

Всего боевые действия в Курской области продолжались около девяти месяцев. Регион пережил очень сложный период. Следственный комитет возбудил более 600 уголовных дел, 213 из них уже направили в суд. Более 230 человек уже осудили. Расследования продолжаются и сейчас по убийству мирных жителей и мародерству в захваченных населенных пунктах.

Одним из самых громких стало дело об убийстве 22 жителей села Русского Поречного. По версии следствия, военные ВСУ пересекли границу в сентябре, затем с 28 сентября по 24 ноября 2024 года убили 11 мужчин и трех женщин. Кроме того, подозреваемые изнасиловали еще восемь женщин, которых после этого тоже убили. Тела своих жертв они спрятали в подвалах частных домов.

У подозреваемого было еще несколько соучастников Источник: Следком / Telegram

За 8 месяцев и 20 дней под контролем ВСУ побывали 59 населенных пунктов региона. Солдаты занимали 1,268 тысячи кв. км Курской области.

В результате боев 331 человек погиб, 553 были ранены. Потерпевшими признали более 14 тысяч гражданских, рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в беседе с «Комсомольской правдой».