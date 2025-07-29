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Происшествия Спецоперация на Украине Ростовскую область массово атаковали беспилотники. Они убили водителя в машине

Ростовскую область массово атаковали беспилотники. Они убили водителя в машине

Собрали главную информацию о ЧП

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1 комментарий
Массовая атака случилась ночью | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUМассовая атака случилась ночью | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Массовая атака случилась ночью

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

В ночь на 29 июля Ростовскую область атаковали беспилотники. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. Атаку отражали в пяти районах области.

В одном из них из-за падения БПЛА загорелась сухая трава в поле, на месте работают оперативные службы. В городе Сальске в частном доме повреждена крыша и выбиты стёкла.

«Возгорание произошло на железнодорожной станции, пассажирский поезд отведен на безопасное расстояние. Предварительно, погибших и раненых среди людей нет. В тушении задействовано 45 человек и 12 единиц техники», — добавил Слюсарь.

Также был поврежден автомобиль. Погиб водитель, который в нем находился. Личность погибшего устанавливается.

«Информация о последствиях воздушной атаки врага уточняется», — написал Слюсарь.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

  • какой звук издает объект: жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе — покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

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Василина Берёзкина
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Комментарии
1
Гость
17 минут
Скажите дедушке, что ничего он не добьётся и пора останавливать движуху.
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