Ростовскую область массово атаковали беспилотники. Они убили водителя в машине

Массовая атака случилась ночью Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В ночь на 29 июля Ростовскую область атаковали беспилотники. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. Атаку отражали в пяти районах области.

В одном из них из-за падения БПЛА загорелась сухая трава в поле, на месте работают оперативные службы. В городе Сальске в частном доме повреждена крыша и выбиты стёкла.

«Возгорание произошло на железнодорожной станции, пассажирский поезд отведен на безопасное расстояние. Предварительно, погибших и раненых среди людей нет. В тушении задействовано 45 человек и 12 единиц техники», — добавил Слюсарь.

Также был поврежден автомобиль. Погиб водитель, который в нем находился. Личность погибшего устанавливается.

«Информация о последствиях воздушной атаки врага уточняется», — написал Слюсарь.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект: жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе — покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.