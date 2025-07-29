Ростовскую область массово атаковали беспилотники. Они убили водителя в машине

В ночь на 29 июля Ростовскую область атаковали беспилотники. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. Атаку отражали в пяти районах области.
В одном из них из-за падения БПЛА загорелась сухая трава в поле, на месте работают оперативные службы. В городе Сальске в частном доме повреждена крыша и выбиты стёкла.
«Возгорание произошло на железнодорожной станции, пассажирский поезд отведен на безопасное расстояние. Предварительно, погибших и раненых среди людей нет. В тушении задействовано 45 человек и 12 единиц техники», — добавил Слюсарь.
Также был поврежден автомобиль. Погиб водитель, который в нем находился. Личность погибшего устанавливается.
«Информация о последствиях воздушной атаки врага уточняется», — написал Слюсарь.
Что делать, если увидел беспилотник?
Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.
Нужно сообщить:
свои имя, фамилию и отчество;
адрес обнаружения беспилотника;
описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;
какой звук издает объект: жужжание, звук газонокосилки, мопеда…
Второе — покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.
Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.