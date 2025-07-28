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Происшествия «Доставлена в Москву»: стало известно о состоянии девочки, которая упала у недостроя в Ярославле

«Доставлена в Москву»: стало известно о состоянии девочки, которая упала у недостроя в Ярославле

12-летняя школьница повредила спину

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Упавшую в недострое в Ярославле школьницу увезли в московскую больницу | Источник: прокуратура Ярославской области, Александра Мамонтова / 76.RUУпавшую в недострое в Ярославле школьницу увезли в московскую больницу | Источник: прокуратура Ярославской области, Александра Мамонтова / 76.RU

Упавшую в недострое в Ярославле школьницу увезли в московскую больницу

Источник:

прокуратура Ярославской области, Александра Мамонтова / 76.RU

В ярославском Министерстве здравоохранения рассказали о состоянии девочки, которая упала на парапет у недостроя в Заволжском районе. 12-летнюю школьницу для лечения госпитализировали в столичную больницу.

«Пострадавший ребёнок был доставлен в Областную детскую клиническую больницу. После проведения комплекса диагностических процедур и телемедицинской консультации с коллегами в федеральной клинике принято решение о продолжении лечения девочки в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. В субботу пациентка была доставлена в Москву бригадой скорой медицинской помощи», — сообщили 76.RU в пресс-службе Минздрава.

Напомним, 25 июля школьница вместе с друзьями прогуливалась в недострое на улице Сосновой. В какой-то момент она потеряла равновесия и упала на парапет, травмировав спину. В соцсетях разошлась версия о том, что девочка упала, когда делала селфи.

В полиции сообщили, что будут устанавливать обстоятельства инцидента. Прокуратура также начала проверку из-за падения ребенка. Впоследствии выяснилось, что за несколько дней до происшествия в мэрии выделили средства на то, чтобы заложить кирпичами оконные проемы второго этажа. По данным городской администрации, заброшка находится в стадии перехода к новому собственнику, которого должен определить суд.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность» после падения девочки.

Аналогичная ситуация произошла 30 марта 2025 года. Тогда с недостроя упал 15-летний подросток. Пострадавшего увезли в больницу, но после осмотра отправили на амбулаторное лечение.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Недострой Пострадавший ребенок Прокуратура Состояние пострадавшей
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